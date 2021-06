Programme de garantie de crédit de 7 500 crores de roupies permettant aux IMF de prêter aux petits emprunteurs

Les banques ne seront autorisées à facturer qu’une prime allant jusqu’à 200 points de base par rapport au coût marginal du taux de prêt fondé sur les fonds (MCLR).

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a lancé lundi un programme de garantie de crédit de 7 500 crores de roupies pour faciliter les prêts concessionnels à jusqu’à 25 lakh de petits emprunteurs par le biais d’institutions de micro-finance (IMF).

La décision aidera non seulement les pauvres et les personnes vulnérables à faire face à la pandémie, mais améliorera également la consommation au niveau local. Cependant, pour créer un impact significatif, la couverture des emprunteurs et l’assistance doivent être considérablement élargies, estiment les analystes.

Le gouvernement offrira une garantie aux banques pour l’octroi de prêts aux IMF pour rétrocession jusqu’à Rs 1,25 lakh à chaque emprunteur. Les banques ne seront autorisées à facturer qu’une prime allant jusqu’à 200 points de base par rapport au coût marginal du taux de prêt fondé sur les fonds (MCLR).

Tous les emprunteurs, y compris les défaillants jusqu’à 89 jours (avant que les comptes stressés ne se transforment en NPA), seront éligibles pour de tels prêts, a déclaré Sitharaman. Mais les directives existantes de la banque centrale, y compris sur le plafond du revenu et de l’endettement des ménages, doivent être respectées lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur.

Pour soutenir le secteur du tourisme touché par l’épidémie de Covid, des prêts entièrement garantis jusqu’à 10 lakh seront accordés à chaque agence de voyages éligible et 1 lakh de Rs à chaque guide touristique. Cela soutiendra plus de 11 000 guides touristiques enregistrés et autres acteurs du voyage et du tourisme.

Sitharaman a déclaré que davantage de fonds seront également accordés au National Export Insurance Account Trust, ce qui lui permettra de souscrire des exportations de projets d’une valeur supplémentaire de Rs 33 000 crore. En mars 2021, le Trust avait soutenu 211 projets de Rs 52 860 crore dans 52 pays par 63 exportateurs de projets indiens différents.

De même, le gouvernement injectera des capitaux frais dans l’Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) au cours des cinq prochaines années, ce qui augmentera la couverture d’assurance à l’exportation de Rs 88 000 crore. Les divers produits d’assurance offerts par ECGC soutiennent environ 30 % des exportations de marchandises de l’Inde, soit environ 300 milliards de dollars par an.

En ce qui concerne le crédit aux petits emprunteurs via les IMF, une garantie allant jusqu’à 75 % du montant du défaut pendant une période maximale de trois ans sera fournie par le gouvernement par l’intermédiaire de la National Credit Guarantee Trustee Company et aucune commission de garantie ne sera facturée par l’entité gérée par l’État. .

La couverture de garantie sera disponible pour les prêts jusqu’au 31 mars 2022, ou jusqu’à ce que les garanties des prêts de Rs 7 500 crores soient épuisées, selon la première éventualité.

Commentant le déménagement, Shravan Shetty, MD chez Primus Partners, a déclaré : « Il est conçu pour fournir un filet de sécurité, en particulier aux petits emprunteurs. Cependant, la couverture à seulement 25 lakh d’individus devra augmenter pour générer l’impact souhaité. »

