Programme de monétisation de l’or : la perspective plus large

L’or inactif doit être avantageusement exploité par l’Inde pour répondre à ses besoins d’investissement et mettre l’Inde sur la voie d’une croissance élevée.

Depuis plusieurs siècles, la valeur intrinsèque de l’or était reconnue. Par conséquent, de nombreux pays ont suivi l’étalon-or pour l’évaluation de leurs monnaies et l’ont garanti ; sur demande, ils paieront leur valeur monétaire sous forme d’or. Après la grande dépression de 1930-33, il y avait une réticence à accepter la monnaie d’autres nations en raison de l’inadéquation du « stock d’or de réserve » avec leurs banques centrales. Par conséquent, le commerce international et les transactions financières ont été gravement touchés. En 1944, environ 44 nations de premier plan ont conclu un « Accord de Bretton Wood ». À cette époque, la Banque centrale des États-Unis détenait le plus grand stock d’or. Par conséquent, le dollar américain a été accepté comme monnaie mondiale. Par la suite, l’économie américaine a prospéré et finalement en 1971, cet accord est devenu inopérant. Mais le dollar américain bénéficie toujours du statut de monnaie mondiale dominante. Maintenant aussi, il détient le stock de réserve le plus élevé d’environ 8000 tonnes d’or.

Actuellement, la Reserve Bank of India (RBI) détient environ 660 tonnes d’or dans sa cagnotte forex. Mais les trusts publics et religieux indiens détiennent plus de 25 000 tonnes d’or, ce qui est le plus élevé au monde. Dont l’or inutilisé sous forme de barres, de pièces de monnaie et de bijoux inutilisables pourrait dépasser 10 000 tonnes. L’Inde doit tirer parti de cet or inutilisé pour répondre à ses besoins d’investissement et mettre l’Inde sur la voie d’une croissance élevée. Dans le processus, les intérêts des déposants doivent être pleinement protégés.

En 2015, l’Inde a mis en œuvre le programme de monétisation de l’or (GMS), qui n’a pas pu réussir. Ce n’est pas si viable pour le gouvernement en raison de l’inflation du prix de l’or ; cela doit être résolu. Elle doit également motiver les déposants et les protéger des aléas fiscaux probables. Ses objectifs doivent également être élargis pour donner une impulsion significative à l’économie, comme indiqué dans le livre « Turn Around India-2020 ».

Les principaux objectifs devraient pousser l’Inde vers une trajectoire de croissance élevée. Pour cela, l’Inde a besoin de fonds moins chers pour investir dans les infrastructures et autres immobilisations. Tout en ajoutant de l’or déposé dans le forex kitty, la roupie s’appréciera et la note souveraine s’améliorera également. Cela attirera des fonds mondiaux moins chers. Un autre objectif devrait être de réduire les importations d’or en vendant et en prêtant une partie de l’or déposé aux bijoutiers. Le produit de la vente fournira également des fonds moins chers au gouvernement. À terme, cela réduira le déficit commercial et augmentera directement le PIB.

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le régime a besoin de changements radicaux en une seule fois au lieu d’amendements à la pièce. La stratégie clé devrait être la suivante : le dépôt d’or peut être accepté dans le cadre de la cagnotte forex et le « certificat de dépôt d’or » (GDC) peut être émis au nom de la RBI par les banques. GDC de la RBI fournira une sécurité et un confort élevés aux déposants d’or. L’impôt prévisible et plus convivial, comme suggéré dans le livre, est une condition préalable essentielle à la réussite du régime.

Ces GDC doivent être négociables et transférables. La négociation de GDC doit être intégrée à la bourse et être convertie en un « papier de sécurité liquide ». Ainsi, la demande d’or des investisseurs, d’environ 250 à 300 tonnes par an, sera satisfaite par le biais de « l’or papier » (GDC) et l’importation sera réduite dans cette mesure dans un délai de 1 à 2 ans.

Pour répondre à la demande de consommation d’équilibre, la RBI peut vendre une partie de l’or déposé par l’intermédiaire d’agences désignées. Une certaine quantité d’or peut être prêtée aux banques pour être ensuite prêtée aux bijoutiers. Le produit de la vente peut être prêté au gouvernement à des taux de pension. Par cela, l’obligation SLR des banques sera réduite et les crédits bancaires augmenteront en poussant le PIB. Le taux débiteur global devrait également s’assouplir ; qui profitera à l’ensemble de l’économie.

Avec une combinaison de vente et de prêt d’or, la totalité de la demande sera satisfaite à partir de l’or déposé et l’importation sera réduite à presque zéro en 2-3 ans. Ainsi, le déficit commercial se réduira d’environ 2,1% du PIB, ce qui s’ajoutera directement au PIB.

En tant que stratégie cruciale, les stocks d’or invendus, étant la devise internationale la plus fiable, peuvent être traités comme faisant partie des réserves de change. Les stocks d’or invendus seront des « actifs internationaux » contre les « passifs nationaux » dans le bilan de la RBI. Ainsi, l’Inde disposera de l’excédent « d’actifs internationaux » et sa notation souveraine fera un bond. Finalement, cela appréciera la roupie.

Ainsi, les fonds mondiaux afflueront en Inde à des taux moins élevés. Cela répondra aux besoins d’investissement de l’Inde et stimulera le PIB. Ainsi, avec une bonne stratégie, les bénéfices peuvent être multipliés. La récente refonte du GMS-2015 est certainement une bonne étape, mais elle a besoin d’une refonte majeure pour réaliser son plein potentiel.

La RBI rachètera les GDC au détenteur de GDC « sur demande » sous forme d’or physique uniquement avec les intérêts courus. Des intérêts simples devraient être appliqués annuellement sur la valeur au cours du dépôt. GDC continuera à changer de mains et le rachat sous forme d’or physique pourrait être très faible. Ainsi, le stock invendu dépassera toujours 50% de l’or déposé. Plus encore, les importants fonds sans intérêt seront disponibles auprès de la RBI pour les intérêts courus impayés.

Outre d’autres suggestions, la question des aléas fiscaux est également abordée dans le livre dans le cadre existant qui est crucial pour le succès du régime. Avec des incitations appropriées, l’Inde pourrait recevoir 6 000 tonnes de gisements d’or au cours des cinq prochaines années. Cela augmentera le PIB de 3,5 à 4,5% ainsi que plusieurs autres avantages, comme estimé et quantifié dans le livre susmentionné.

Dans l’ensemble, le programme est conçu pour l’utilisation productive de l’or inutilisé (épargne physique passée) et la mobilisation de l’épargne étrangère (fonds mondiaux) à un coût moins élevé pour répondre aux besoins d’investissement de l’Inde. Toutes les parties prenantes telles que les déposants, la RBI, le gouvernement, les banques, les bijoutiers et le public seront les bénéficiaires.

À ce stade, ce régime pourrait en effet changer la donne. C’est le moment opportun pour mettre en œuvre une telle innovation financière. Cependant, il est impératif de mettre en œuvre des réformes structurelles pour stimuler le taux d’investissement et rendre l’Inde compétitive à l’échelle mondiale, ainsi qu’une telle innovation financière pour offrir des avantages à long terme à l’économie.

(Par RP Gupta, auteur, Turn Around India, Jan Andolan & Turn Around India-2020)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.