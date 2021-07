Programme de péréquation des intérêts pour les exportateurs prolongé de 3 mois

La notification de la banque centrale est intervenue après que le gouvernement a approuvé l’extension du régime, avec « la même portée et la même couverture ».

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a prolongé jeudi de trois mois jusqu’au 30 septembre la validité du programme de péréquation des intérêts pour les crédits à l’exportation en roupies avant et après expédition. Cela continuera d’aider les exportateurs qui luttent pour faire face aux dommages causés par la deuxième vague de Covid.

Le gouvernement a budgété 1 900 crore de Rs dans le cadre du programme pour l’exercice 22, contre 1 600 crore de Rs (RE) pour l’exercice 21. Ce régime accorde généralement aux exportateurs manufacturiers et marchands une bonification d’intérêt de 3 % sur le crédit en roupies avant et après expédition pour les exportations de 416 produits (lignes tarifaires).

La notification de la banque centrale est intervenue après que le gouvernement a approuvé l’extension du régime, avec « la même portée et la même couverture ». Cette décision intervient à un moment où les exportations du pays ont connu un rebond après avoir été témoins d’un tour de montagnes russes à la suite de la pandémie du dernier exercice.

Les exportations de marchandises ont bondi de plus de 69 % en mai par rapport à l’année précédente pour atteindre 32,3 milliards de dollars, grâce à une base favorable et à l’amélioration de la demande des marchés clés. Il est important de noter que les exportations de biens ont maintenant franchi le niveau d’avant Covid (mêmes mois en 2019) pendant trois mois consécutifs, dans ce qui semble être une reprise commerciale qui se renforce.

Bien sûr, la croissance des exportations était faible même avant la pandémie – les expéditions sortantes ont augmenté d’environ 9 % en 2018-2019, mais ont de nouveau diminué de 5 % en 2019-2020. Ainsi, seule une hausse soutenue au cours des 2-3 prochaines années aiderait à retrouver les hauteurs perdues.

Saluant l’extension, A Sakthivel, président de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré que le programme “aidera les secteurs d’exportation identifiés à être compétitifs au niveau international et à atteindre un niveau plus élevé de performance à l’exportation”.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.