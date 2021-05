Programme de prêt garanti Rs 3-lakh-crore: maintenant, crédit moins cher pour installer des usines d’oxygène

À la fin février, des prêts de Rs 2,46 crore lakh ont été sanctionnés dans le cadre du programme. La demande par la suite n’a pas beaucoup augmenté, disent les banquiers.

Le gouvernement a lancé samedi une nouvelle version de son programme de prêt garanti de trois lakh-crore de Rs, dans le cadre duquel un crédit moins cher sera mis à la disposition des hôpitaux pour la mise en place d’usines de production d’oxygène sur place afin de lutter contre la pandémie.

Il a également permis aux compagnies d’aviation civile, qui luttent pour faire face aux dommages causés par la pandémie, d’exploiter un avatar antérieur du système de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) en élargissant son champ d’application.

La validité de l’ECGLS a également été prolongée de trois mois jusqu’au 30 septembre ou jusqu’à ce que des garanties pour le montant total de Rs 3 lakh crore soient émises, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué. De même, la date limite de décaissement a été prolongée jusqu’au 31 décembre.

À la fin février, des prêts de Rs 2,46 crore lakh ont été sanctionnés dans le cadre du programme. La demande par la suite n’a pas beaucoup augmenté, disent les banquiers.

Dans le cadre de l’ECLGS 4.0 annoncé samedi, le gouvernement offrira une garantie complète sur les prêts jusqu’à Rs 2 crore aux hôpitaux, maisons de soins infirmiers, cliniques, écoles de médecine pour la mise en place d’usines de production d’oxygène sur place. Le taux d’intérêt de ces prêts a été plafonné à 7,5%.

Le ministère a également assoupli la durée du remboursement du prêt et introduit davantage de flexibilités. Les emprunteurs éligibles à la restructuration conformément aux dernières directives de la RBI et ayant bénéficié de prêts au titre de l’ECLGS 1.0 peuvent désormais rembourser en cinq ans. Ils ne doivent rembourser que les intérêts au cours des deux premières années, suivis du remboursement du principal et des intérêts résiduels au cours des trois années suivantes.

Avant le déménagement, la durée du prêt était de quatre ans. Les emprunteurs étaient censés ne payer que les intérêts la première année, suivis du remboursement du principal et des intérêts trois ans plus tard.

En outre, le nouveau dispositif a prévu une aide supplémentaire ECLGS pouvant aller jusqu’à 10 % de l’encours au 29 février 2020, aux emprunteurs couverts par ECLGS 1.0, en phase avec la restructuration selon les lignes directrices de la RBI du 5 mai 2021.

Tout en permettant aux compagnies d’aviation civile d’exploiter l’ECLGS 3.0, le gouvernement a également supprimé le plafond actuel de Rs 500 crore de prêt en cours pour l’éligibilité à l’ECLGS 3.0. Ceci est soumis à une aide supplémentaire maximale de l’ECLGS pouvant aller jusqu’à 40% ou Rs 200 crore, selon le montant le plus bas.

Auparavant, l’ECLGS 3.0 couvrait les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et du sport. Les entreprises éligibles doivent avoir un encours total de crédit ne dépassant pas 500 crores de Rs au 29 février 2020 et, le cas échéant, en souffrance depuis 60 jours ou moins, à cette date.

« Les modifications apportées à l’ECLGS amélioreraient l’utilité et l’impact de l’ECLGS en fournissant un soutien supplémentaire aux MPME, en préservant les moyens de subsistance et en aidant à une reprise transparente de l’activité commerciale. Ces changements faciliteront davantage le flux de crédit institutionnel à des conditions raisonnables », a déclaré le ministère des Finances.

La durée des prêts accordés dans le cadre de l’ECLGS 3.0 serait de 6 ans, dont une période moratoire de 2 ans.

L’ECGLS 1.0 a été annoncé dans le cadre du programme d’aide du gouvernement à 21 lakh-crore de Rs en mai 2020. En vertu de celui-ci, le gouvernement s’était engagé à garantir jusqu’à 20% des prêts de fonds de roulement supplémentaires sans garantie, sous réserve des trois limite de lakh-crore. Alors que ce programme était initialement destiné uniquement aux MPME, le gouvernement a périodiquement élargi son champ d’application pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises et de professionnels d’en bénéficier.

