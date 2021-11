Programme de relance : les actifs MTNL et BSNL d’une valeur de 970 crores de roupies doivent être monétisés

« Il s’agit de la première étape de la monétisation des actifs chez MTNL et BSNL. Des offres ont été lancées pour des actifs BSNL d’une valeur de Rs 660 crore et MTNL d’une valeur de Rs 310 crore. Nous prévoyons de terminer l’ensemble du processus en un mois et demi », BSNL a déclaré le président et directeur général PK Purwar.

Le Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) a lancé un appel d’offres pour monétiser six actifs de Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL) et Mahanagar Telephone Nigam Ltd (MTNL) à un prix de réserve d’environ Rs 970 crore via un nouveau portail de monétisation d’actifs.

Les propriétés BSNL situées à Hyderabad, Chandigarh, Bhavnagar et Kolkata ont été mises en vente à un prix de réserve d’environ Rs 660 crore. Les actifs de MTNL situés à Vasari Hill, Goregaon à Mumbai ont été mis en vente à un prix de réserve d’environ Rs 310 crore. Les 20 appartements de MTNL situés à Oshiwara ont également été mis en vente dans le cadre du plan de monétisation des actifs de la société. Les appartements comprennent deux unités de 1 pièce, 17 unités de 1 chambre à coucher et cuisine (BHK) et une unité de 2 BHK. Leurs prix de réserve vont de Rs 52,26 lakh à Rs 1,59 crore.

« C’est la première étape de la monétisation des actifs chez MTNL et BSNL. Des offres ont été sollicitées pour des actifs BSNL d’une valeur de Rs 660 crore et des actifs MTNL d’une valeur de Rs 310 crore. Nous prévoyons de terminer l’ensemble du processus en un mois et demi », a déclaré le président et directeur général de BSNL, PK Purwar.

L’enchère électronique pour les actifs de MTNL aura lieu le 14 décembre. « Nous procéderons conformément à la demande du marché pour la monétisation des actifs », a ajouté Purwar.

La monétisation des actifs fait partie du programme de relance de 69 000 crores de Rs pour MTNL et BSNL qui a été approuvé par le gouvernement en octobre 2019. Les deux entreprises du secteur public devaient identifier et monétiser des actifs d’une valeur de 37 500 crores de Rs d’ici 2022.

