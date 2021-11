Programme de remboursement de la TVA à Dubaï pour les services d’exposition et de conférence

Photo de RODNAE Productions sur Pexels.com

introduction

L’Autorité fiscale fédérale (FTA) a récemment élaboré un guide de l’utilisateur pour les fournisseurs et les destinataires de services d’exposition et de conférence en réponse à la décision du Cabinet n° (26) de 2018 sur le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les services fournis lors d’expositions et de conférences. Elle précise la procédure à suivre par les fournisseurs et les destinataires afin d’obtenir le remboursement de la TVA pour les prestations de services à des clients internationaux. Pour votre information, les principaux aspects du guide sont résumés ci-dessous.

Programme de remboursement de la TVA pour les services d’exposition et de conférence

Services éligibles

Les services suivants sont couverts par ce programme de remboursement :

• Octroi du droit d’accéder, d’assister ou de participer à une exposition ou à une conférence ; ou

• Octroi du droit d’occuper un espace pour organiser une exposition ou une conférence

Une exposition ou une conférence est définie comme tout événement ou réunion formelle qui ne dure pas plus de sept jours. Elle implique l’exposition, la présentation ou la présentation de biens ou de services, ou est suivie par des personnes ayant un intérêt commun, et est détenue à la suite d’un permis délivré par l’entité gouvernementale compétente.

Personnes qualifiées

Un fournisseur qui a obtenu une licence de la FTA pour fournir des services d’exposition et de conférence conformément aux procédures et critères de la FTA.

Procédure de remboursement de la TVA à Dubaï

Les services d’exposition et de conférence seront soumis à une TVA de 5% par le fournisseur. Le Fournisseur sera autorisé à rembourser le montant de la TVA facturé sur les Services si le Fournisseur ne collecte pas le montant de la TVA auprès du Client international. Il s’agit de répercuter le bénéfice du remboursement sur le

Client International en garantissant que la TVA n’est pas un coût pour le Client.

Conditions

• Pour un tel programme, le fournisseur doit être agréé par la FTA ;

• La fourniture comprend des services d’exposition et de conférence

• Le Bénéficiaire n’a pas d’établissement fixe ou d’établissement aux Emirats Arabes Unis ;

• Le bénéficiaire n’est pas enregistré à la TVA aux Émirats arabes unis et n’est pas tenu de s’enregistrer à la TVA

• Le fournisseur a obtenu une déclaration signée du bénéficiaire vérifiant ce qui précède

• Le Destinataire n’a pas payé la TVA au Fournisseur

Exigences de licence

1er scénario

• Le droit d’occuper un espace pour une exposition ou une conférence doit être accordé au fournisseur (s’applique principalement dans le cas des hôtels et des entreprises des Émirats arabes unis qui louent un espace pour des événements)

• Les fournisseurs doivent être immatriculés à la TVA aux EAU et avoir une adresse permanente aux EAU

• Les clients internationaux sont les destinataires

• Les fournisseurs doivent remplir et soumettre le « Formulaire de demande de licence du fournisseur pour accorder le droit de

Occuper l’espace’ à l’ALE, ainsi que d’autres documents tels que des copies de licences commerciales, des preuves d’enregistrement de site, etc.

• La licence est valable un an

2e scénario

• Le fournisseur doit avoir le droit d’accéder, d’assister ou de participer à une exposition ou une conférence. (S’applique aux organisateurs d’événements locaux et internationaux, qui vendent des billets aux non-résidents des Émirats arabes unis)

1. Si le fournisseur est un résident des EAU, il doit être enregistré à la TVA aux EAU.

2. Si le fournisseur n’est pas un résident des EAU, il doit soumettre une confirmation d’établissement dans un autre pays

• Les destinataires sont des clients internationaux

• Les fournisseurs doivent remplir et soumettre le « Formulaire de demande de licence pour l’organisateur d’événements à accorder

Accès aux événements à l’ALE, ainsi que des documents justificatifs tels que les permis d’événement, des exemples de billets, etc.

• La licence n’est valable que pour un usage unique

Temps de traitement

• Le FTA examinera la demande dans 20 jours ouvrables

• Si elle est approuvée, une licence commerciale sera délivrée par courrier électronique dans les cinq jours ouvrables

• La FTA délivrera la licence sous la forme d’une lettre, complète avec son cachet

• La FTA ne facture pas de frais pour une telle licence

Déclarations des clients internationaux

• Que le Client International n’a pas d’établissement fixe aux Emirats Arabes Unis et n’est pas un

inscrit ou nécessaire pour s’inscrire à la TVA aux Émirats arabes unis ;

• Informations sur les parties ;

• Le récapitulatif des prestations demandées ;

• Détails spécifiques à l’exposition/conférence

Conformité

• Prenez et conservez l’original de la déclaration délivrée par le Client International

• Établissez une facture fiscale pour le client international affichant 5% de TVA, mais ne la collectez pas, car cela entraînerait un remboursement automatique de la TVA au client international. En outre, la facture fiscale doit déclarer explicitement que « la livraison relève du régime spécial de déclaration de TVA »

• Dans la déclaration de revenus, déclarez la transaction liée à la date de la fourniture de ces services. Les

La TVA indiquée sur la facture fiscale doit être enregistrée en tant que taxe de sortie – Fournitures standard et déduite dans la colonne Ajustement. Il n’est pas collecté auprès du Client International

Conclusion

Le programme de remboursement de la TVA est un geste positif de la part des autorités de la FTA, et il sera très avantageux pour les hôtels et les organisateurs d’événements/conférences en attirant des clients internationaux aux événements et conférences aux Émirats arabes unis. Grâce à cet arrangement, les hôtels peuvent proposer des prix raisonnables pour l’espace d’hébergement et les frais de participation sans encourir de frais de TVA pour les clients internationaux. L’avantage est toutefois limité à la TVA facturée pour l’espace fourni pour l’exposition de produits ou de services ou les frais facturés pour assister à l’événement