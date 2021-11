Programme de subventions : six entreprises chinoises sur 42 sont admissibles au PLI pour les produits blancs

Le programme devait augmenter le niveau de valeur ajoutée nationale dans ces segments de 15 à 20 % actuellement à 75 à 80 %.

Le gouvernement a sélectionné 42 entreprises, dont Daikin, Hitachi, Panasonic, Voltas, Mettube, Nidec, Dixon et Havells, qui ont engagé des investissements de Rs 4 614 crore pour bénéficier de subventions dans le cadre du programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les produits blancs.

Il est intéressant de noter que six autres candidats proposant des investissements directs étrangers (IDE) en provenance de « pays partageant une frontière terrestre avec l’Inde ont été invités à soumettre une approbation pour l’IDE… (DPIIT) a déclaré mercredi.

Pour freiner l’acquisition opportuniste d’entreprises nationales à la suite de la pandémie, New Delhi avait stipulé l’année dernière que les IDE des pays (y compris la Chine) qui partagent des frontières terrestres avec l’Inde devront obtenir l’assentiment du gouvernement, sous réserve de certains avenants. Quatre candidats sont renvoyés à un comité d’experts pour examen et ses recommandations, a indiqué le DPIIT.

Le gouvernement avait reçu des demandes de 52 entreprises qui avaient engagé un investissement de 5 858 crores de roupies dans le cadre du programme PLI.

Parmi les candidats sélectionnés, 26 entreprises ont promis des investissements de 3 898 crores de roupies dans la fabrication de composants pour climatiseurs, tandis que 16 investiront 716 crores de roupies dans la fabrication de pièces LED.

Certains des autres investisseurs sont Amber Enterprises, Hindalco, Mettube India, Blue Star, Lucas-TVS, Sun Home Appliances et Haier Appliances (Inde).

Le programme sera mis en œuvre sur une période de sept ans, de FY22 à FY29 et a une dépense de Rs 6 238 crore. Le gouvernement s’attend à ce que le programme conduise à une production supplémentaire dépassant 81 254 crores de roupies et crée des opportunités d’emploi direct pour 44 000 personnes.

Dans le cadre de ce programme, les investisseurs éligibles dans les climatiseurs, les lampes LED et ces composants recevront des incitations de 4 à 6 % sur les ventes supplémentaires (à calculer sur l’année de base 2019-2020) de produits fabriqués en Inde. Les incitations totales de Rs 6 238 crore seront versées sur cinq ans.

Le programme PLI a été notifié le 16 avril et ses directives ont été publiées le 4 juin. Les investisseurs intéressés avaient jusqu’au 15 septembre pour postuler au programme.

Les incitations arriveront à partir du prochain exercice à 6 % (si les investissements commencent à partir de l’exercice 22) et seront réduites à 5 % d’ici l’exercice 25, puis à 4 % au cours de l’exercice 27.

Le programme devait augmenter le niveau de valeur ajoutée nationale dans ces segments de 15-20% actuellement à 75-80%.

Les sociétés produiront des composants qui ne sont pas actuellement fabriqués en Inde. Pour les climatiseurs, plusieurs entreprises fabriqueront des compresseurs, des tubes en cuivre, du stock d’aluminium pour les feuilles, des présentoirs, entre autres. De même, pour les lumières LED, les candidats investiront dans des emballages de puces LED, des pilotes, des moteurs, des systèmes de gestion de la lumière, entre autres.

Cela fait partie des 13 programmes PLI, annoncés par le gouvernement à la suite de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, pour attirer principalement les grandes entreprises à développer la fabrication, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à stimuler les exportations. Le total des incitations au titre des programmes PLI, couvrant des secteurs tels que les télécommunications, l’électronique, les pièces automobiles, la pharmacie, les cellules chimiques et les textiles, a été initialement estimé à Rs 1,97 lakh crore sur une période de cinq ans. Les programmes, mis ensemble, devraient catalyser une fabrication incrémentielle pouvant atteindre 520 milliards de dollars sur cinq ans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.