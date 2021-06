Les dépenses budgétaires pour le programme en 2021-2022 sont de Rs 73 000 crore.

Seules 69 % des personnes qui se sont vu « proposer » un travail dans le cadre du régime de garantie de l’emploi rural (MGNREGS) s’y sont présentées jusqu’au 1er juin de l’exercice en cours contre environ 85 % au cours des deux dernières années, reflétant une propagation rapide du Covid- 19 dans les zones rurales et probablement une hésitation de la part des personnes à être exposées au virus.

Contrairement à avril 2020, qui a vu un verrouillage national complet et une baisse de la demande de travail MGNREGS, la demande de travail dans le cadre du régime qui prévoit des salaires de subsistance, est restée élevée en mai 2021, qui a également connu un verrouillage quasi panindien.

Alors que 4,41 crores de personnes ont demandé du travail en mai contre 3,59 crores en mars, seulement 22,9 crores de jours-personnes ont été créés en mai contre 25,6 crores en mars. Curieusement, même si la demande de travail est élevée, les gens sont incapables de saisir le travail offert. Ou il pourrait y avoir un « écart de communication » entre les agents au niveau du block/gram panchayat et les travailleurs, de sorte que les « offres de travail » sont bien inférieures à celles rapportées officiellement.

Le gouvernement a été assez libéral avec le décaissement des fonds MG-NREGS dans les semaines qui ont suivi le verrouillage de l’année dernière – les jours-personnes ont grimpé à 57 crore et 64 crore, respectivement, en mai et juin de l’année dernière, contre une moyenne de 22,1 crore/mois en 2019. -20. Bien que le taux ait diminué depuis, un niveau plus élevé de travail MGNREGS a été maintenu tout au long de 2020-21, entraînant une augmentation des dépenses budgétaires pour le programme à Rs 1,11 crore lakh de Rs 61 500 crore initialement estimé. Cependant, cette fois-ci, le gouvernement semble être plus économe avec les dépenses du programme – du moins, il n’y a pas encore de preuve d’un relâchement des cordons de la bourse.

Les dépenses budgétaires pour le programme en 2021-2022 sont de Rs 73 000 crore.

Dans un rapport récent, Nomura a noté que les salaires ruraux nominaux ont été beaucoup plus élevés pendant la pandémie – en 2020-21, l’accumulation des salaires ruraux dans le secteur agricole a augmenté de 7,2 pp après avoir augmenté de 3,8 pp au cours de l’exercice 20, tandis que les salaires ruraux non agricoles a augmenté de 5,4 pp contre une accumulation de 3,9 pp au cours de l’EX20. Attribuant l’augmentation plus rapide des salaires ruraux en grande partie à des facteurs du côté de l’offre, l’agence a ajouté que si des salaires ruraux plus élevés sont généralement positifs pour la demande rurale, il était peu probable que ce soit le cas dans le cas signalé. « Des salaires agricoles ruraux plus élevés, ainsi que des coûts croissants d’autres intrants comme le fourrage, le diesel et les engrais, pourraient entraîner une augmentation des coûts de production agricole, entraînant ainsi des pressions inflationnistes qui poussent les coûts », a-t-il noté.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.