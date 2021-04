Programme d’épargne liée aux actions: comment choisir et investir dans le bon ELSS

C’est toujours le bon moment pour investir dans des fonds communs de placement, cependant, pour ceux qui cherchent à obtenir des rendements élevés dans un court laps de temps, notez que le marché à court terme change rapidement.

Même si l’on considère que l’investissement dans des fonds communs de placement donne des rendements plus élevés que les options d’investissement fixe, la plupart des gens se tournent toujours vers les MF pour obtenir des avantages fiscaux. Investir dans des fonds communs de placement permet de réduire sa responsabilité fiscale et de faire croître l’investissement à long terme.

ELSS est l’un de ces systèmes de fonds communs de placement. Comme son nom l’indique, dans le cadre de ce système d’épargne liée aux actions (ELSS), l’épargne est investie sur les marchés d’actions. ELSS est un fonds commun de placement d’actions diversifié, qui est généralement considéré par les investisseurs pour économiser de l’impôt tout en investissant dans ce fonds. Un minimum de 65 pour cent des actifs du fonds ELSS est investi en bourse. Les investissements dans le cadre de plans d’épargne liés aux actions sont diversifiés et investis dans des secteurs et des industries, contrairement à d’autres options de fonds telles que les fonds sectoriels, les services financiers et les infrastructures.

Si vous cherchez à économiser de l’impôt en investissant dans ELSS, vous avez le choix entre plusieurs MF d’économie d’impôt, cependant, si vous recherchez le meilleur régime MF, il n’y a pas de régime unique, car les rendements ne sont pas garantis et peuvent changer. temps.

Actuellement, même si le marché boursier semble être dans une meilleure position, franchissant en fait les niveaux pré-COVID, les conditions économiques ne semblent cependant pas très prometteuses. Cela dit, les experts du secteur affirment que les investisseurs à long terme en actions doivent ignorer une telle situation et ne pas hésiter à investir dans des fonds communs de placement car le marché est faible pour le moment.

C’est toujours le bon moment pour investir dans des fonds communs de placement, cependant, pour ceux qui cherchent à obtenir des rendements élevés dans un court laps de temps, notez que le marché à court terme change rapidement.

Avec ELSS, les investisseurs verront leur épargne immobilisée pour une période de 3 ans. Si les rendements de votre investissement sont faibles parce que le marché n’a pas bien performé après la fin du lock-in, vous pouvez continuer avec le fonds sans sortir.

Vous pouvez planifier la sortie au fur et à mesure que le marché monte et que la valeur liquidative des régimes augmente. Les experts affirment que les particuliers qui investissent dans les fonds ELSS n’ont pas à s’inquiéter de l’état passé ou actuel du marché. Non seulement on obtient un avantage initial sous la forme d’économies d’impôt, mais aussi à long terme de bons rendements s’il reste investi.

Les nouveaux investisseurs peuvent investir dans ELSS directement à partir d’une maison de fonds ou via des plateformes de distribution de fonds communs de placement en ligne. Cela dit, choisir le bon ELSS est tout aussi important. Les experts suggèrent qu’il ne faut pas décider seul, en particulier les nouveaux investisseurs, car ils ne sont pas équipés pour choisir leurs propres fonds communs de placement. Par conséquent, il est préférable de prendre l’aide d’un planificateur financier ou d’un conseiller, qui a fait ses preuves en battant les marchés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.