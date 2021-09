Programme d’incitation lié à la production : Rs 26 000 crore PLI pour les investissements automobiles dans les technologies propres

En réponse à l’annonce de l’approbation du Cabinet, les actions des fabricants d’automobiles et de composants automobiles ont augmenté mercredi sur l’ESB. Tata Motors a progressé de 1,9% chacun, tandis que Varroc Engineering a progressé de 20%, contre une hausse de 0,8% pour Sensex. Le fabricant d’essieux Jamna Auto a bondi de 6,25% et Pricol a bondi de 3,5%. (Image représentative)

Le cabinet a autorisé mercredi un programme d’incitations liées à la production (PLI) de 25 938 crores de roupies pour promouvoir les produits technologiques de pointe dans le secteur de l’automobile et des composants automobiles. Dans ce cadre, le gouvernement offrira jusqu’à 18% d’incitatifs aux investisseurs éligibles sur une période de cinq ans.

Malgré une réduction des dépenses de Rs 57 042 crore annoncée plus tôt, il reste le plus grand des 13 programmes PLI proposés l’année dernière pour attirer les grandes entreprises à stimuler la fabrication nationale et à renforcer la chaîne d’approvisionnement de la technologie automobile de pointe en Inde.

Le gouvernement s’attend à ce que le programme PLI apporte de nouveaux investissements de Rs 42 500 crore sur cinq ans, stimule la production supplémentaire de Rs 2,3 lakh crore et génère 7,5 emplois lakh. Tous les acteurs existants et nouveaux pourront profiter du programme, et pas seulement les entreprises du secteur des technologies automobiles propres, a déclaré à FE le secrétaire à l’industrie lourde, Arun Goyal.

Bien entendu, le programme vise également à promouvoir les investissements dans la technologie automobile propre et avancée avec des incitations plus élevées, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour des entreprises comme Tesla qui envisagent une part du marché indien. Même les constructeurs nationaux – tels que Tata Motors (qui vend actuellement le plus grand nombre de voitures électriques dans le pays), Mahindra & Mahindra et les sociétés de motos TVS Motor et Hero MotoCorp – pourraient en bénéficier car ils prévoient de faire sentir leur présence dans le segment des véhicules électriques. .

En réponse à la nouvelle de l’approbation du Cabinet, les actions des fabricants d’automobiles et de composants automobiles ont augmenté mercredi sur l’ESB. Tata Motors a progressé de 1,9% chacun, tandis que Varroc Engineering a progressé de 20%, contre une hausse de 0,8% pour Sensex. Le fabricant d’essieux Jamna Auto a bondi de 6,25% et Pricol de 3,5%.

Saluant la décision du gouvernement, Girish Wagh, directeur exécutif de Tata Motors, a déclaré que cela accélérerait les “progrès du pays vers la mobilité verte”. « Plusieurs incitations significatives ont été proposées sur l’ensemble de la chaîne de valeur engagée dans la fabrication de véhicules électriques à batterie et de piles à combustible à hydrogène, ainsi que leur infrastructure de soutien et leurs exportations. Cela aidera également les fabricants de composants à atteindre l’échelle, ce qui nécessitera la mise en place de nouvelles installations et créera plus d’emplois », a-t-il ajouté.

Sunjay Kapur, président de l’Association des fabricants de composants automobiles, a déclaré que l’impulsion donnée à l’incitation aux technologies de la nouvelle ère donnerait une impulsion bien nécessaire à la fabrication de produits automobiles de pointe. “En outre, alors que les économies mondiales mettent en péril leurs chaînes d’approvisionnement, le PLI aidera l’Inde à devenir une source alternative attrayante de composants automobiles haut de gamme”, a-t-il ajouté.

Le programme sera effectif à partir de FY23 pendant cinq ans et l’année de base pour les critères d’éligibilité serait FY20.

Pour être éligibles aux incitations, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) du secteur automobile doivent avoir un revenu minimum de 10 000 crores de roupies et un investissement de 3 000 crores de roupies en immobilisations, a déclaré le ministre de l’Union Anurag Thakur après la réunion du Cabinet.

Les fabricants de composants automobiles doivent avoir un revenu minimum de Rs 500 crore et un investissement en immobilisations de Rs 150 crore pour pouvoir bénéficier des avantages. Les nouveaux investisseurs non automobiles souhaitant exploiter le programme doivent avoir une valeur nette mondiale de 1 000 crores de roupies et un plan d’affaires clair pour l’investissement dans les technologies automobiles de pointe.

Le Cabinet a également approuvé un autre programme PLI pour l’industrie des drones, promettant des incitations de Rs 120 crore. Le programme devrait catalyser des investissements de 5 000 crores de Rs et une production supplémentaire de 1 500 crores de Rs sur trois ans. Le chiffre d’affaires de l’industrie actuelle des drones n’est que de Rs 80 crore.

Avec le programme de cellules de chimie avancée déjà lancé d’une valeur de Rs 18 100 crore et Faster Adaption of Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) d’une valeur de Rs 10 000 crore, le programme auto PLI « permettra à l’Inde de passer du système de transport automobile traditionnel basé sur les combustibles fossiles à l’environnement système basé sur des véhicules électriques plus propres, durables, avancés et plus efficaces », selon un communiqué officiel.

Bien que des programmes PLI pour 13 secteurs avec une dépense initiale totale de Rs 1,97 lakh crore aient été annoncés en novembre de l’année dernière, à l’exception de celui pour les smartphones, peu de progrès ont été réalisés dans d’autres. Les secteurs comprennent la cellule de chimie avancée, la pharma, les télécommunications, l’alimentation et les textiles. La semaine dernière, le Cabinet a autorisé un programme PLI de Rs 10 683 crore pour les textiles et les vêtements. Avec l’approbation de mercredi pour l’auto PLI, tous ces programmes ont reçu le feu vert du Cabinet.

