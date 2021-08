Programme du président Joe Biden pour le dimanche 15 août 2021 ⋆ .

in

Résumé:

Le président Joe Biden n’a aucun événement public à son programme pour dimanche et passe un week-end prolongé à Camp David avec son retour prévu au plus tôt mercredi.

Le président a passé un total d’environ 2 jours à la Maison Blanche au cours des 10 derniers et ce n’est même pas encore la fête du Travail. Le reste a été dépensé chez lui dans le Delaware et maintenant à Camp David. Biden a passé 15 week-ends à Wilmington, Delaware, et neuf à Camp David depuis son entrée en fonction il y a 30 semaines.

Horaire non disponible.

