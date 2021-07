Programme du président Joe Biden pour le dimanche 18 juillet 2021 ⋆ .

in

Résumé:

Le président Joe Biden sera de retour à la Maison Blanche après un week-end tranquille à Camp David.

Toutes les heures HAE

20h30 Arrivée à la Maison Blanche

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

Gardez un œil sur le président sur la page de l’horaire de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Résumé:

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump quitteront dimanche leur domicile du Trump National Golf Club à Bedminster, dans le New Jersey, pour retourner à la Maison Blanche.

Le programme du président Trump pour le dimanche 16/07/17

À déterminer Départ de Bedminster, New Jersey en route vers Morristown, New Jersey – Trump National Golf Club TBD Départ de Morristown, New Jersey en route vers Washington, DC – Morristown Municipal Airport TBD Arrivée à la Maison Blanche – South Lawn

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.