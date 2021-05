Programme du président Joe Biden pour le dimanche 23 mai 2017 ⋆ .

Résumé:

Le président Joe Biden retournera à la Maison Blanche dimanche après avoir passé le week-end à se reposer tranquillement à Camp David.

All Times EDT

19h30 Retour à la Maison Blanche

Le président et la première dame ont un programme bien rempli ce week-end. Le premier couple est en Arabie saoudite pour une série de cérémonies et de discussions avec des dirigeants du Moyen-Orient.

Programme du président Trump pour samedi – dimanche, 20/05/17 – 21/05/2017

Samedi (toutes les heures sont locales // est)

9 h 50 // 2 h 50 Arrivée à Riyad, Arabie saoudite – Aéroport international King Khalid 13 h 30 // 6 h 30 Le président et la Première dame participent à la cérémonie d’arrivée officielle de la Cour royale – The Royal Court Palace 1: 45 h // 6 h 45 Le président et la première dame participent à la cérémonie du café et à la remise du collier de la médaille Abdulaziz Al Saud – Palais de la Cour royale 14 h 15 // 7 h 15 Le président et la première dame participent à la cérémonie royale Banquet Lunch – The Royal Court Palace 15:20 // 8:20 AM Le président participe à une réunion bilatérale États-Unis – Arabie saoudite – The Royal Court Palace 15 h 55 // 8 h 55 Le président participe à la signature Cérémonie – Palais de la Cour royale 17h05 // 10h05 Le président participe à une réunion bilatérale avec le prince héritier d’Arabie saoudite – Le Ritz-Carlton 17h40 // 10h40 Le président participe à une rencontre bilatérale avec le vice-prince héritier d’Arabie saoudite – Le Ritz-Carlton 20h25 // 13h25 Le président et Fir La Sainte Dame arrive au palais de Murabba et participe à la cérémonie de bienvenue – Palais de Murabba 20h45 // 13h45 Le président et la Première dame participent à une réception avec le roi Salmane et des membres des délégations américaine et saoudienne – Palais de Murabba 8: 55 h // 13 h 55 Le président et la première dame participent au dîner de banquet royal – Palais de Murabba 21 h 40 // 14 h 40 Le président et la Première dame participent à une visite du musée national – Palais de Murabba

dimanche

9h00 // 2h00 Le président participe à une réunion bilatérale avec le roi de Bahreïn – Le Ritz-Carlton 9h20 // 02h20 Le président participe à une réunion bilatérale avec l’émir du Qatar – The Ritz-Carlton 9:50 AM // 2:50 AM Le président participe à une réunion bilatérale avec le président égyptien – The Ritz-Carlton 11:10 AM // 4:10 AM Le président participe à une coopération des États-Unis dans le Golfe Réunion du Conseil – Centre de conférences King Abdulaziz 12h45 // 5h45 Le président participe à une réunion bilatérale avec l’émir du Koweït – Le Ritz-Carlton 13h05 // 6h05 Le président participe à une rencontre bilatérale avec le vice-premier ministre d’Oman – Le Ritz-Carlton 14h25 // 7h25 Le président participe à une réception avec les chefs d’État – Centre de conférences King Abdulaziz 15h00 // 8h00 Le président prononce des commentaires lors du déjeuner du Sommet arabo-islamique américain – The King Abdulaziz Conference Center [Live Steam]

16 h 15 // 9 h 15 Le président participe au Sommet arabo-islamique américain – Le centre de conférence King Abdulaziz 19 h 50 // 12 h 50 Le président participe à l’inauguration du Centre mondial de lutte contre l’idéologie extrémiste – Global Centre de lutte contre l’idéologie extrémiste 20h25 // 13h25 Le président participe à l’allocution au Tweeps 2017 – The Ritz-Carlton

Le calendrier est composé d’informations disponibles à partir du calendrier public publié par la Maison Blanche et de plusieurs sources d’informations accessibles au public. Aucune information sensible n’est utilisée pour créer cet itinéraire.