Programme du président Joe Biden pour le dimanche 5 décembre 2021

Le président Joe Biden revient à la Maison Blanche depuis Camp David, organise une réception et assiste à une cérémonie de remise des prix.

12 h 30 Arrivée à la Maison Blanche 17 h 00 Organisez une réception et prononcez un discours 19 h 00 Assistez aux Kennedy Center Honors

Le président Donald Trump n’a pas d’événements publics sur son calendrier officiel.

Le programme du président Trump pour le 03/12/17

