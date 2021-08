Programme du président Joe Biden pour le dimanche 8 août 2021 ⋆ .

in

Résumé:

Le président Joe Biden n’aura aucun événement public à son programme pour dimanche.

Le président a passé le week-end à se reposer dans sa maison familiale à Wilmington, Delaware.

Toutes les heures HAE

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

Gardez un œil sur le président sur la page de l’horaire de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Résumé:

Le président Donald Trump restera au domicile familial du Trump National Golf Club à Bedminster, dans le New Jersey, pendant les 16 prochains jours alors que des rénovations et des réparations sont effectuées dans l’aile ouest de la Maison Blanche.

Le président n’a pas prévu d’événements publics dimanche, mais la météo favorise le golf.

Programme du président Trump pour le dimanche 6/8/17

21h30 Parlez au président Moon Jae-In de Corée du Sud par téléphone – Bedminster, NJ

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.