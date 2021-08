Programme du président Joe Biden pour le jeudi 12 août 2021 ⋆ .

in

Résumé:

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien, prononcera un discours puis retournera dans sa maison familiale dans le Delaware après une très courte semaine à Washington.

Biden aura passé un total d’environ 2 jours loin de son domicile du Delaware au cours des 7 derniers et ce n’est même pas encore la fête du Travail.

Toutes les heures HAE

10h00 Recevez un briefing quotidien – Bureau ovale 11h15 Prononcez un discours sur les prix des médicaments [Live Stream]

12h20 Retour à la maison au Delaware 13h10 Arrivée à Wilmington, DE

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

12h30 Point de presse de la Maison Blanche [Live Stream]

Gardez un œil sur le président sur la page Calendrier de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Résumé:

Le président Donald Trump passe la semaine et demie prochaine dans sa maison de Bedminster, NJ, tandis que l’aile ouest subit des réparations et des restaurations annuelles.

Dans l’après-midi, le président déjeunera avec le vice-président Mike Pence à Bedminster, une réunion sur la sécurité nationale et 2 événements presse.

Programme du président Trump pour le jeudi 8/10/17

12 h 30 Déjeuner avec le vice-président Mike Pence – Trump National Golf Club Bedminster 14 h 29 Organisez un événement de presse court devant la caméra [Video]

14 h 45 Réunion sur la sécurité nationale 15 h 41 Tenir une conférence de presse complète [Video]

