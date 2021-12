Programme du président Joe Biden pour le jeudi 2 décembre 2021

Sommaire:

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien, prononcera un discours COVID à Walter Reed et assistera à l’éclairage national de l’arbre de Noël.

10 h 00 Recevoir un briefing quotidien 12 h 45 Départ de la Maison Blanche en direction du centre médical Walter Reed 12 h 55 Arrivée à Walter Reed 13 h 15 Visite des National Institutes of Health 13 h 40 Prononciation d’un discours faisant la promotion de l’administration plan pour lutter contre le COVID [Live Stream]

14h25 Départ de Walter Reed en route vers la Maison Blanche 14h45 Arrivée à la Maison Blanche 17h30 Assistez à l’éclairage national de l’arbre de Noël [Live Stream]

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président Donald Trump rencontrera le prince héritier de Bahreïn.

Dans la soirée, le président et la première dame Melania Trump quitteront la Maison Blanche en route vers l’Ellipse pour participer à l’éclairage de l’arbre de Noël national.

Le programme du président Trump pour le 30/11/17

11h00 Rencontre avec le prince héritier de Bahreïn – Bureau ovale 16h35 Le président et la première dame quittent la Maison Blanche en route vers l’Ellipse – South Lawn 16h40 Le président et la première dame arrivent à l’Ellipse – Joint Base Andrews 17h00 Le président et la première dame participent à l’éclairage de l’arbre de Noël national – L’Ellipse [Live Stream]

18h05 Départ de l’Ellipse en route vers la Maison Blanche – L’Ellipse 18h10 Arrivée à la Maison Blanche – South Lawn

