Programme du président Joe Biden pour le jeudi 25 mars 2021 ⋆ .

Le président Joe Biden recevra le briefing quotidien jeudi, puis il tiendra une conférence de presse et participera à une visioconférence avec le Conseil européen.

9 h 30 Recevoir un briefing quotidien – Bureau ovale 13 h 15 Tenir une conférence de presse [Live Stream] – Salle Est 15h45 Vidéoconférence avec le Conseil européen – Salle de veille

