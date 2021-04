Programme du président Joe Biden pour le jeudi 29 avril 2021 ⋆ .

Résumé:

Le président Joe Biden recevra sa réunion d’information quotidienne avec Jimmy Carter et participera à un «rallye automobile au volant».

All Times EDT

9 h 00 Recevez un briefing quotidien – Bureau ovale 10 h 10 Départ de la Maison Blanche en route pour la Géorgie – Marine One / Air Force One 12 h 55 Arrivée à l’aéroport régional Jimmy Carter – Plains, Géorgie 13 h 25 Rencontre avec l’ancien président Jimmy Carter 14 h 55 Départ de l’aéroport régional Jimmy Carter 15 h 55 Arrivée à l’aéroport du comté de Gwinnett – Duluth, Géorgie 18 h 00 Participez à un «rallye automobile en voiture» – [Live Stream] Infinite Center 19h35 Départ de la Géorgie – Air Force One 21h20 Arrivée à la Maison Blanche – Pelouse Sud

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

Gardez un œil sur le président à la page de calendrier de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même «jour» dans l’administration, pas de la même «date».

Résumé:

Le président Donald Trump commencera son programme officiel en recevant le briefing présidentiel quotidien fourni par la communauté du renseignement.

Le président accueillera ensuite, rencontrera et organisera un déjeuner de travail avec le président argentin Mauricio Macri.

Le président Trump signera ensuite une note de service sur les importations d’aluminium et les menaces à la sécurité nationale.

Pour compléter le programme officiel du président, il faut visiter le ministère des Anciens Combattants. Le président signera un décret sur la responsabilité et la protection des dénonciateurs pendant son séjour.

Programme du président Donald Trump pour jeudi 27/04/17

10 h 30 Réception d’un briefing quotidien sur les renseignements – Bureau ovale 11 h 20 Bienvenue Président Mauricio Macri et Mme Macri d’Argentine – Portique sud 11 h 30 Rencontre avec le président Macri – Bureau ovale 11 h 45 Déjeuner de travail avec le président Macri 2: 00 h 00 Signer un mémorandum sur les importations d’aluminium et les menaces à la sécurité nationale – Bureau ovale 16 h 20 Départ de la Maison Blanche en route vers le ministère des Anciens Combattants – Maison Blanche 16 h 45 Faire des remarques et signer un décret sur l’amélioration de la responsabilité et Protection des dénonciateurs – ministère des Anciens Combattants 17 h 05 Départ du ministère des Anciens Combattants en route vers la Maison Blanche – ministère des Anciens Combattants

Le calendrier est composé d’informations disponibles à partir du calendrier public publié par la Maison Blanche et de plusieurs sources d’informations accessibles au public. Aucune information sensible n’est utilisée pour créer cet itinéraire.

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN peuvent être republiés sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.