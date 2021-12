Programme du président Joe Biden pour le jeudi 9 décembre 2021

Sommaire:

Le président Joe Biden prononcera un discours, animera une session plénière, assistera à un hommage au sénateur Dole, s’entretiendra par téléphone avec le président ukrainien Zelensky, tiendra une conférence téléphonique avec les Bucarest Nine et assistera à une séance d’alerte à la variante COVID-19 Omicron.

Les liens de diffusion en direct s’activeront au fur et à mesure que les diffusions seront disponibles

TOUTES LES HEURES HNE

8 h 00 Prononcer le discours d’ouverture au Sommet virtuel pour la démocratie 8 h 15 Organiser une session des dirigeants au Sommet virtuel pour la démocratie 10 h 00 Assister à l’hommage du Congrès à l’ancien sénateur Bob Dole 12 h 30 Appel avec le président Volodymyr Zelensky d’Ukraine 1 15 h 45 Appel avec les « Bucarest Nine » au sujet de l’agression russe 15 h 30 Amplifiez les craintes d’Omicron COVID en assistant à la session de l’équipe de réponse

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

Gardez un œil sur le président sur la page Calendrier de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président Donald Trump rencontrera des membres républicains du Sénat dans la matinée.

Dans l’après-midi, le président rencontrera la présidente du Comité national républicain puis signera une proclamation pour la Journée nationale du souvenir de Pearl Harbor.

Plus tard dans l’après-midi, le président rencontrera les dirigeants du Congrès puis rencontrera l’ancien ambassadeur aux Nations Unies, John Bolton.

Dans la soirée, le président et la première dame Melania Trump organiseront une réception de Hanoukka.

Le programme du président Trump pour le 07/12/17

23 h 30 Rencontre avec les membres républicains du Sénat – Salle du Cabinet 13 h 30 Rencontre avec la présidente du Comité national républicain – Bureau ovale 14 h 15 Signer une proclamation pour le jour du Souvenir national de Pearl Harbor – Salle Roosevelt 15 h 00 Rencontre avec les dirigeants du Congrès – Bureau ovale 16 h 00 Rencontre avec l’ancien ambassadeur auprès des Nations Unies John Bolton – Bureau ovale 19 h 30 Le président et la première dame organisent une réception de Hanoucca – Étage national

