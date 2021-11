Programme du président Joe Biden pour le lundi 15 novembre 2021

Sommaire:

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien, participera à une réunion avec des Amérindiens, signera le projet de loi sur les infrastructures extrêmement coûteux et parlera au président chinois sur Internet.

9 h 30 Recevoir un briefing quotidien 11 h 30 Participer à un sommet des nations tribales 15 h 00 Signer le projet de loi bipartite inutilement coûteux sur les infrastructures 19 h 45 Participer à une conférence téléphonique avec le président chinois Xi Junping

13h30 Point de presse de la Maison Blanche [Live Stream]

Gardez un œil sur le président sur la page de l’horaire de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président participera ensuite à une cérémonie de bienvenue pour le 31e sommet de l’ASEAN. Plus tard dans la matinée, le président participera à une réunion bilatérale avec le Premier ministre australien Malcom Turnbull, suivie d’une réunion bilatérale avec le président Duterte. Dans l’après-midi, le président participera au 5e sommet US-ASEAN qui commémore le 40e anniversaire des relations US-ASEAN. Plus tard dans l’après-midi, le président participera à une réunion bilatérale avec le Premier ministre indien Narendra Modi, suivie d’une rencontre avec l’ambassade.

Le programme du président Trump pour le 13/11/17

Toutes les heures PHT(UTC+8) // EST (UTC -4)

8h50 (lundi) // 19h50 (dim) Participer à une séance de photos avec le président Rodrigo Duterte des Philippines – Cultural Center of the Philippines, Manille, Philippines 9h00 // 20h00 Participer à la cérémonie d’ouverture du 31e Sommet de l’ASEAN – Centre culturel des Philippines, Manille, Philippines 10h15 // 21h15 Participer à une réunion bilatérale avec le Premier ministre australien Malcom Turnbull – Sofitel Philippine Plaza, Manille, Philippines 11 : 50 h // 22 h 50 Participer à une réunion bilatérale avec le président Rodrigo Duterte des Philippines – Philippine International Convention Center, Manille, Philippines 12 h 55 // 23 h 55 Assister au 5e sommet États-Unis-ASEAN – Convention internationale des Philippines Center, Manille, Philippines [Video]

15 h 30 // 2 h 30 (lun) Participer à une réunion bilatérale avec le Premier ministre indien Narendra Modi – Sofitel Philippine Plaza, Manille, Philippines 17 h 00 // 4 h 00 Participe à une rencontre avec l’ambassade – Manille, Philippines 18h30 // 5h30 Dîner avec le Premier ministre Turnbull – Manille, Philippines

