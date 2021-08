Programme du président Joe Biden pour le lundi 16 août 2021 ⋆ .

Résumé:

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien lundi tout en passant un week-end prolongé à Camp David.

Le président a passé un total d’environ 2 jours à la Maison Blanche au cours des 11 derniers et ce n’est même pas encore la fête du Travail. Le reste a été dépensé chez lui dans le Delaware et maintenant à Camp David. Biden a passé 15 week-ends à Wilmington, Delaware, et neuf à Camp David depuis son entrée en fonction il y a 30 semaines.

Résumé:

Le président Donald Trump quittera Bedminster, NJ en route vers la Maison Blanche.

Le président aura des réunions avec le chef de cabinet, le général John Kelly, le procureur général Jeff Sessions, le directeur du FBI Chris Wray et son Conseil économique national.

Le président Trump signera un mémorandum sur le traitement des lois, politiques, pratiques et actions de la Chine en matière de propriété intellectuelle, d’innovation et de technologie.* *Le président rencontrera ensuite le Conseil économique national.

Dans la soirée, le président quittera la Maison Blanche pour la Trump Tower à New York, où il s’entretiendra ensuite par téléphone avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Programme du président Trump pour le lundi 14/08/17

9h00 Départ de Bedminster, NJ en route vers Morristown, NJ – Bedminster LZ 9h15 Arrivée à l’aéroport municipal de Morristown 9h25 Départ de Morristown, NJ en route Washington, DC 10h15 Arrivée à la base commune Andrews 10h25 Départ de la base commune Andrews en route La Maison Blanche 10h35 Arrivée à la Maison Blanche – South Lawn 11h15 Rencontre avec le chef d’état-major général John Kelly – Salle des traités 11h30 Rencontre avec le procureur général Jeff Sessions et le directeur du FBI Chris Wray on Charlottesville – Salle des traités 12 h 30 Prononcez une déclaration sur la tragédie de Charlottesville [Live Stream]

15h00 Signez un mémorandum sur le traitement des lois, politiques, pratiques et actions de la Chine liées à la propriété intellectuelle, à l’innovation et à la technologie – Salle de réception diplomatique [Live Stream]

15h45 Rencontre avec le Conseil économique national – Salle bleue 19h00 Départ de la Maison Blanche en route Joint Base Andrews – South Lawn 19h10 Arrivée à Joint Base Andrews 19h20 Départ de la Joint Base Andrews en route New York , NY 20:15 Arrivée à l’aéroport international John F. Kennedy 20:25 Départ de l’aéroport international John F. Kennedy en route Wall Street Landing Zone 20:45 Arrivée Wall Street Landing Zone 20:55 Départ Wall Street Landing Zone fr itinéraire Trump Tower 21h10 Arrivée Trump Tower 21h30 Parlez avec le Premier ministre Shinzo Abe du Japon par téléphone – Trump Tower

