Programme du président Joe Biden pour le lundi 19 avril 2021 ⋆ .

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien et tiendra une réunion avec les membres du Congrès pour faire avancer le plan massif d’impôts et de dépenses des démocrates.

9 h 50 Réception d’un briefing quotidien – Bureau ovale 13 h 15 Rencontre avec des membres du Congrès pour faire pression sur le projet de loi de dépenses et d’impôts des démocrates

12 h 15 Point de presse de la Maison Blanche [Live Stream] – Salle de briefing James S. Brady

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même «jour» dans l’administration, pas de la même «date».

Le président Trump et la première dame Melania Trump accueilleront plus de 20000 visiteurs sur la pelouse sud lundi matin pour la chasse annuelle de Pâques.

Le seul événement répertorié pour lundi après-midi est une rencontre entre le président et le secrétaire d’État Rex Tillerson.

Le programme du président pour le 17/04/17

10h30 Participez au rouleau aux œufs de Pâques de la Maison Blanche – Pelouse sud [Live Stream]

13h30 Rencontre avec le secrétaire d’État Rex Tillerson – Bureau ovale

