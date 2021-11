Programme du président Joe Biden pour le lundi 1er novembre 2021

Sommaire:

Le président Joe Biden se rendra à Glasgow, en Écosse, pour le sommet sur le climat COP26, assistera à 2 sessions de la COP26, prononcera un discours, rencontrera le président indonésien et assistera à une réception organisée par le Premier ministre britannique Boris Johnson.

03h45/8h45 Départ de l’Italie en route vers Glasgow, Écosse 08h00/12h00 Assister à la session COP26 – Glasgow, Écosse 09h00/13h00 Prononcer un discours [LIve Stream]

10h30/12h30 Assister à une session de la COP26 12h00/16h00 Rencontrer le président indonésien 14h45/18h45 Assister à une réception

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président Donald Trump recevra le briefing quotidien préparé par la communauté du renseignement, puis rencontrera le secrétaire d’État Rex Tillerson.

Dans l’après-midi, le président déjeunera avec le vice-président Mike Pence et le procureur général Jeff Sessions, puis rencontrera le secrétaire à la Défense James Mattis.

En soirée, le Président et la Première Dame participeront à Halloween à la Maison Blanche.

Le programme du président Trump pour le 30/10/17

11 h 00 Recevoir une séance d’information quotidienne sur le renseignement – ​​Bureau ovale 11 h 30 Rencontre avec le secrétaire d’État Rex Tillerson – Bureau ovale 12 h 30 Déjeuner avec le vice-président Mike Pence et le procureur général Jeff SessionsSalle à manger privée 15 h 30 Rencontre avec le secrétaire de Défense James Mattis – Bureau ovale 17h45 Le président et la première dame participent à Halloween à la Maison Blanche – South Lawn

