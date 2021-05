Programme du président Joe Biden pour le lundi 3 mai 2021 ⋆ .

Résumé:

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien puis se rendra en Virginie où il visitera une école primaire et un collège communautaire.

All Times EDT

8 h 00 Recevez un briefing quotidien – Bureau ovale 9 h 00 Départ de la Maison Blanche en route vers Newport News, Virginie – Marine One / Air Force One 9 h 45 Arrivée Newport News / Aéroport international de Williamsburg – Newport News, Virginie 10 h 30 AM Visite de l’école élémentaire Yorktown – Yorktown, Virginie 11 h 35 Départ de Newport News, Virginie, en route pour Chesapeake, Virginie 11 h 55 Arrivée Chesapeake, Virginie 13 h 05 Visite de l’atelier HVAC du Tidewater Community College 13 h 30 Donner un discours – Collège communautaire Tidewater [Live Stream] – Norfolk Virginia 14 h 55 Départ de Norfolk, Virginie, en route vers la Maison Blanche – Air Force One / Marine One 16 h 00 Arrivée à la Maison Blanche – Pelouse Sud

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même «jour» dans l’administration, pas de la même «date».

Le président Donald Trump commencera son programme public avec le briefing quotidien fourni par la communauté du renseignement.

Le président signera ensuite une proclamation faisant lundi, «Journée du droit» 2017. Le juge de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, a déclaré dans un communiqué: «J’encourage les juges fédéraux de tout le pays à reconnaître le jour et le thème de cette année,« Le quatorzième amendement: Transformer Démocratie américaine, “alors que nous travaillons ensemble pour faire progresser l’éducation du public sur les valeurs constitutionnelles qui définissent et façonnent notre grande nation.”

Le président se rendra à une réunion de l’Association des banquiers communautaires indépendants avant de déjeuner avec le vice-président, le secrétaire d’État et le secrétaire à la Défense.

Le secrétaire d’État Rex Tillerson continuera de rencontrer le président après le déjeuner.

Programme du président Donald Trump pour le lundi 01/05/2017

10 h 30 Réception du briefing présidentiel quotidien – Bureau ovale 11 h 30 Signer une proclamation de la Journée du droit – Bureau ovale 11 h 50 Visite de l’Association des banquiers communautaires indépendants – Kennedy Garden 12 h 30 Déjeuner avec le vice-président Mike Pence, Le secrétaire d’État Rex Tillerson et le secrétaire à la Défense James Mattis – Salle à manger présidentielle 13h30 Rencontre avec le secrétaire d’État Rex Tillerson – Bureau ovale

