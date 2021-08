Programme du président Joe Biden pour le lundi 9 août 2021

in

Le président Joe Biden recevra un briefing lundi. C’est ça. Rien de plus. De plus, il n’y a pas de briefing prévu pour lundi, ce qui est inhabituel.

Le bureau de presse de la Maison Blanche travaille généralement dans de petits événements, des discours, tout ce qui permet à l’emploi du temps de Biden de paraître au moins marginalement présidentiel. Celui-ci n’est rien de la sorte.

Itinéraire du président Biden pour le 09/08/21 :

Toutes les heures HAE

10h00 Recevez un briefing quotidien

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président Donald Trump passe les deux prochaines semaines à travailler depuis son domicile au Trump National Golf Club à Bedminster, dans le New Jersey, tandis que les réparations et la rénovation sont terminées dans l’aile ouest de la Maison Blanche.

Des responsables ont déclaré que le président travaillerait avec ses conseillers pendant son séjour à Bedminster, mais le programme de lundi ne contient aucune réunion publique ni aucun événement.

Programme du président Trump pour le lundi 8/7/17

Le président a reçu son briefing sur la sécurité nationale. Il a parlé avec le secrétaire d’État Rex Tillerson et le chef d’état-major John Kelly de la Corée du Nord et du voyage actuel de Tillerson.

