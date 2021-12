Programme du président Joe Biden pour le mardi 21 décembre 2021

Résumé:

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien puis prononcera un discours pour exagérer Omicron, une variante en grande partie inoffensive de COVID-19.

10 h 05 Recevoir un briefing quotidien 14 h 30 Faire peur inutilement aux Américains à propos d’Omicron [Live Stream]

Le président Donald Trump rencontrera le secrétaire à la Défense James Mattis dans la matinée, puis continuera à travailler avec les membres du Congrès sur l’adoption de la réforme fiscale.

Le programme du président Trump pour le 19/12/17

11h30 Rencontre avec le secrétaire à la Défense James Mattis

