Programme du président Joe Biden pour le mercredi 13 octobre 2017

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien, signera un projet de loi et prononcera un discours.

9 h 30 Recevez un briefing quotidien 11 h 15 Signez un projet de loi désignant le sentier commémoratif du 11 septembre 14 h 20 Prononcez un discours sur les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement [Live Stream]

Le président Donald Trump recevra son briefing quotidien sur le renseignement dans la matinée.

En après-midi, la présidente et la première dame Melania Trump accueilleront le premier ministre Justin Trudeau et Mme Grgoire Trudeau du Canada puis rencontreront le premier ministre Trudeau.

Plus tard dans l’après-midi, le président quittera la Maison Blanche pour Joint Base Andrews, en route pour Harrisburg, PA. Dans la soirée, le président arrivera à Harrisburg, PA et prononcera un discours sur la réforme fiscale. Le président quittera ensuite Harrisburg, PA pour Washington, DC, en route vers la Maison Blanche.

Le programme du président Trump pour le 11/10/17

10 h 00 Recevoir une séance d’information quotidienne sur le renseignement – ​​Bureau ovale 13 h 45 Le président et la première dame accueillent le premier ministre Justin Trudeau et Mme Grgoire Trudeau du Canada 14 h 05 Rencontre avec le premier ministre Trudeau – Bureau ovale 14 h 15 rencontre bilatérale avec le premier ministre Trudeau – Salle du Cabinet 15 h 15 Départ de la Maison Blanche en route vers la base conjointe Andrews – South Lawn 15 h 35 Départ de Washington, DC en route vers Harrisburg, PA – Base conjointe Andrews 16 h 20 Arrivée à Harrisburg, PA – Aéroport international de Harrisburg 17h45 Prononce un discours sur la réforme fiscale – Hangar 71 [Live Stream]

18h25 Départ de Harrisburg, PA en route vers Washington, DC – Aéroport international de Harrisburg 19h30 Arrivée à la Maison Blanche

