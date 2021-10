Programme du président Joe Biden pour le mercredi 20 octobre 2021

Sommaire:

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien et prononcera un discours mercredi. Peut-être qu’il se repose avant la mairie de CNN « sur invitation uniquement » jeudi…

9 h 30 Recevez un briefing quotidien 15 h 05 Départ de la Maison Blanche en route pour Avoca, PA 16 h 15 Arrivée à Avoca, PA 17 h 15 Prononcez un autre discours sur le plan de taxation et de dépenses de plusieurs billions de dollars des démocrates [Live Stream]

19h05 Départ d’Avoca, PA en route vers la Maison Blanche 20h10 Arrivée à la Maison Blanche

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président Donald Trump recevra son briefing quotidien sur le renseignement dans la matinée, puis s’entretiendra par téléphone avec le gouverneur de l’Iowa. Par la suite, il participera à une réunion avec la commission des finances du Sénat.

Dans l’après-midi, le président déjeunera avec le vice-président.

Le programme du président Trump pour le 18/10/17

10 h 30 Recevez un briefing quotidien sur le renseignement – Bureau ovale 11 h 00 Parlez avec le gouverneur Kim Reynolds de l’Iowa par téléphone – Bureau ovale 11 h 30 Participez à la réunion avec le Comité des finances du Sénat – Bureau ovale 12 h 30 Déjeuner avec le vice-président Mike Pence – Salle à manger privée

