Programme du président Joe Biden pour le mercredi 25 août 2021 ⋆ .

in

Sommaire:

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien, tiendra une réunion sur la cybersécurité et signera deux projets de loi.

Toutes les heures HAE

9 h 30 Recevez un briefing quotidien 10 h Rencontrez l’équipe de sécurité nationale sur la débâcle en Afghanistan 14 h 00 Rencontrez les membres du Cabinet, l’équipe de sécurité nationale, les dirigeants du secteur privé et les responsables de l’éducation sur la cybersécurité 16 h 30 Signez HR 1448 « Chiots Assisting Wounded Servicements for Veterans Therapy Act » 17h00 Sign HR 3642 « Harlem Hellfighters Congressional Gold Medal Act »

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

13h00 Point de presse de la Maison Blanche [Live Stream]

Gardez un œil sur le président sur la page de l’horaire de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Sommaire:

Le président Donald Trump se rendra à Reno, Nevada, où il prononcera un discours à la Convention nationale de la Légion américaine [Live Stream] et signer la Loi sur l’amélioration et la modernisation des appels des anciens combattants.

Le président retournera ensuite à Washington DC

Programme du président Trump pour le mercredi 23/08/17

08h45 Départ de Phoenix, Arizona en route vers Reno, Nevada

PDT

10 h 25 Arrivée à Reno, Nevada – Aéroport international de Reno-Tahoe 11 h 00 Prononciation de la conférence nationale de la Légion américaine – Centre des congrès Reno-Sparks [Live Stream]

11 h 45 Signez la Loi sur l’amélioration et la modernisation des appels aux anciens combattants – Centre de congrès Reno-Sparks 12 h 25 Départ de Reno, Nevada en direction de Washington, DC

EDT

19h55 Arrivée à Andrews Air Force Base – Andrews Air Force Base 20h05 Départ de Andrews Air Force Base en route vers la Maison Blanche 20h15 Arrivée à la Maison Blanche – South Lawn

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.