Programme du président Joe Biden pour le samedi 13 novembre 2021

Sommaire:

Le président Joe Biden est à Camp David. Nous ne savons pas ce qu’il fait là-bas, car le bureau de presse de la Maison Blanche n’a pas encore publié de calendrier officiel pour lui.

TOUTES LES HEURES HNE

Je ne sais pas

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

Probablement pas

Gardez un œil sur le président sur la page de l’horaire de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président Donald Trump assistera à une retraite de la réunion des dirigeants économiques de l’APEC. Plus tard dans la matinée, le Président participera à une photo de famille. Le Président assistera ensuite à un déjeuner de travail. Dans l’après-midi, le président assistera à une deuxième réunion des dirigeants économiques de l’APEC. Le président quittera ensuite Da Nang, au Vietnam, en route pour Hanoi, au Vietnam. Dans la soirée, le président assistera à un banquet d’État.

Le programme du président Trump pour le 11/11/17

Toutes les heures Fuseau horaire d’Indochine (UTC+8) // EST (UTC-4)

9h00 (samedi) // 21h00 (vendredi) Assister à une retraite de réunion des dirigeants économiques de l’APEC – Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Da Nang, Vietnam 11h35 // 23h35 Participe à une photo de famille – Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Da Nang, Vietnam 11 h 50 // 23 h 50 Assistez à un déjeuner de travail des dirigeants – Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Da Nang, Vietnam 13 h 45 (samedi) // 01 h 45 ( Samedi) Assistez à une deuxième retraite de réunion des dirigeants économiques de l’APEC – Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Da Nang, Vietnam 16h10 // 4h10 Départ de Da Nang, Vietnam en route vers Hanoï, Vietnam – Aéroport international de Da Nang 5h45 PM // 5:45 AM Arrivée à Hanoi, Vietnam – Aéroport international de Noi Bai 20:05 PM // 08:05 AM Assister à un banquet d’État – International Convention Center, Hanoi, Vietnam

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.