Programme du président Joe Biden pour le samedi 16 octobre 2021

Le président Joe Biden prononcera une allocution lors d’un service en l’honneur des agents de la paix décédés samedi après que son parti a plaidé pour le financement de la police et l’autonomisation des criminels.

12 h 00 Prononcer une allocution lors d’un service commémoratif des agents de la paix [Live Stream] – CC

Le président Donald Trump restera en résidence à la Maison Blanche ce week-end. Alors qu’il n’a aucun événement public prévu samedi, une partie de golf au Trump National Golf Club de Sterling, en Virginie, semble en vue.

Les clubs de golf ont été chargés dans un véhicule de cortège présidentiel tandis que Trump et la sénatrice Lindsey Graham sont entrés dans la limousine présidentielle – et ils se sont rendus au Trump National Golf Club ! Le président portait une casquette blanche des États-Unis, un polo blanc et un coupe-vent noir avec le sceau présidentiel. Aucun mot sur la tenue de Graham, même si je suis à peu près certain que personne ne s’en soucie. Pour mémoire, c’est le trajet le plus rapide que nous ayons jamais vu le cortège présidentiel faire le trajet de la Maison Blanche à TNGC (39 minutes). Le retour à la Maison Blanche était encore plus rapide à 35 minutes. On dirait que les services secrets ont trouvé un raccourci.

Dans la soirée, le président Trump dînera avec des invités au Trump International Hotel. La personne avec qui il dînera n’a pas encore été dévoilée.

Le programme du président Trump pour le 14/10/17

Aucun événement public 10 h 06 Départ de la Maison Blanche en direction du Trump National Golf Club – South Portico 10 h 45 Arrivée au Trump National Golf Club – Sterling, Virginie 14 h 55 Départ du Trump National Golf Club – Sterling, Virginie 3 :30 pm Arrivée à la Maison Blanche – South Portico 20h08 Départ de la Maison Blanche en route vers Trump International Hotel – South Portico 20h10 Arrivée à Trump International Hotel

