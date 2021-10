Programme du président Joe Biden pour le samedi 23 octobre 2021

Sommaire:

Le président Joe Biden se cache des médias et du peuple américain ce week-end alors qu’il se repose chez lui dans le Delaware.

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

Gardez un œil sur le président sur la page de l’horaire de notre président.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Sommaire:

Il n’y a pas d’événements publics sur le calendrier officiel du président Donald Trump mais il est en mouvement et CDN vous tiendra au courant de ses activités.

Le président a quitté la Maison Blanche samedi matin dans un polo blanc, un pantalon sombre et une casquette de baseball blanche qui est sa tenue habituelle pour une sortie de golf. Le cortège a parcouru 38 minutes en voiture jusqu’au Trump National Golf Club où le président a joué une partie de golf. Il n’y avait aucun mot de la Maison Blanche sur qui il aurait pu jouer.

Dans l’après-midi, le cortège est revenu à la Maison Blanche.

Le programme du président Trump pour le 21/10/17

10h07 Départ de la Maison Blanche – North Lawn 10h45 Arrivée au Trump National Golf Club – Sterling, Virginie 14h39 Départ du Trump National Golf Club – Sterling, Virginie 15h19 Arrivée à la Maison Blanche – North Lawn

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.