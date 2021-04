Programme du président Joe Biden pour le samedi 24 avril 2021 ⋆ .

Le président et Mme Trump ont ensuite salué le sergent de première classe Alvaro Barrientos et son épouse Tammy. Alvaro est soigné à Walter Reed pour des blessures reçues lors de son déploiement en Afghanistan. Pour ses blessures, le président présente au sergent Barrientos le Purple Heart.

«Quand j’en ai entendu parler, j’ai voulu le faire moi-même», a déclaré le président Trump. “Toutes nos félicitations. Énorme.”

Le président a ensuite visité Walter Reed et rencontré d’autres membres du service pendant environ une heure et demie avant de quitter l’hôpital juste avant 15 heures. Sur le chemin du retour à la Maison Blanche, le président Trump s’est rendu sur Twitter pour partager un sentiment le jour de la Eart.

Juste après 20 heures, le cortège présidentiel a quitté la Maison Blanche pour le Trump International Hotel. Le président et la première dame ont été rejoints par sa fille Ivanka Trump et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin pour le dîner.

Le dimanche du président a commencé par un appel au Premier ministre japonais Shinzo Abe.

La météo de DC pour dimanche a une probabilité de 0% pour la pluie et un maximum de 63 degrés. J’avais mis beaucoup d’argent sur une sortie de golf plus tard dimanche. Mise à jour: appuyez sur le couvercle de voyage de la piscine. POTUS ne va nulle part pour le reste de la journée. Passez un bon dimanche et surveillez le programme de lundi qui devrait être publié à 23 heures ce soir.

Calendrier du président Donald Trump samedi et dimanche, du 22 avril au 23 avril 2017

samedi

12 h 52 Quittez la Maison Blanche pour visiter le centre médical Walter Reed et parler avec des vétérans blessés 13 h 15 Arrivée au centre médical Walter Reed 13 h 25 Présentation de Purple Heart au Sgt. 1re classe Alvaro Barrientos et visite de Walter Reed 14h56 Départ de Walter Reed en route vers la Maison Blanche 15h21 Arrivée à la Maison Blanche 20h16 Président et Première Dame Quitter la Maison Blanche en route vers Trump International Hotel 8 : 20 h Le cortège arrive au Trump International Hotel 23 h 05 Le cortège revient à la Maison Blanche * Aucun événement public prévu *

dimanche

9 h 30 Entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe par téléphone

Le calendrier est composé d’informations disponibles à partir du calendrier public publié par la Maison Blanche et de plusieurs sources d’informations accessibles au public. Aucune information sensible n’est utilisée pour créer cet itinéraire.

