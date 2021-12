Programme du président Joe Biden pour le samedi 25 décembre 2021

Résumé:

Le président Joe Biden n’a aucun événement à son programme pour le jour de Noël.

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président Donald Trump passera le week-end de Noël à Mar-a-Lago et n’a aucun événement public à son programme. Le président jouera au golf samedi matin au Trump International Golf Club de West Palm Beach, en Floride, avec des amis et golfeurs professionnels Jim Herman, Daniel Berger, Justin Thomas et son père.

Le programme du président Trump pour le 23/12/17

08h57 Départ de Mar-a-Lago en direction du Trump International Golf Club 09h07 Arrivée au Trump International Golf Club – West Palm Beach, Floride 14h07 Départ du Trump International Golf Club 14h17 Arrivée Mar-a- lac

