Programme du président Joe Biden pour le samedi 29 mai 2021 ⋆ .

Le président Joe Biden se repose tranquillement chez lui au Delaware pendant le week-end du Memorial Day.

Itinéraire du président Biden pour le 28/05/21:

Le président et la première dame retournent à la Maison Blanche samedi après d’autres réunions du G7 et un discours au personnel militaire de la base aérienne navale de Sigonella.

Après plus d’une semaine à l’étranger, le président revient à la Maison Blanche samedi soir.

Programme du président Trump samedi et dimanche 27 mai – 28 mai 2017

Samedi – Toutes les heures locales // Heure de l’Est

9 h 15 // 3 h 15 Le président participe à la session de travail du G7 et des organisations nationales et internationales – San Domenico Palace Hotel 11 h 45 // 5 h 45 Le président participe au déjeuner et aux séances de travail du G7 – San Domenico Palace Hotel 17h15 // 10h15 Le président prononce une allocution au personnel militaire américain à la base aérienne navale de Sigonella – Naval Air Station Sigonella [Live Stream]

17h45 // 10h45 Le président et la première dame quittent la base aérienne navale de Sigonella en route pour Washington, DC – Station aérienne navale de Sigonella 22h05 Le président et la première dame arrivent à la Maison Blanche – Pelouse sud

Dimanche – Toutes les heures, heure de l’Est

* Aucun événement public prévu. *

