Programme du président Joe Biden pour le samedi 4 décembre 2021

Le président Joe Biden récupère à Camp David après une autre semaine tragique.

Le président Donald Trump se rendra à New York, NY pour prononcer une allocution lors d’un petit-déjeuner de la victoire, prendre la parole lors du déjeuner de vacances RNC et participer à une table ronde avec des partisans du GOP.

Le programme du président Trump pour le 02/12/17

08h40 Départ de la Maison Blanche en route vers Joint Base Andrews – South Lawn 09h00 Départ de Washington, DC en route vers New York, NY – Joint Base Andrews 09h55 Arrivée à New York, NY – John F. Aéroport international Kennedy 10 h 05 Départ de l’aéroport international John F. Kennedy en direction de la zone d’atterrissage de Wall Street – Aéroport international John F. Kennedy 10 h 25 Arrivée à la zone d’atterrissage de Wall Street – Wall Street Landing Zone 11 h 20 Livraison Remarques lors d’un petit-déjeuner sur les finances de la victoire de Trump – New York, NY 12 h 35 Prononcer une allocution lors d’un déjeuner du Comité national républicain (RNC) à Manhattan – New York, NY 13 h 50 Participer à une table ronde avec des partisans du RNC – New York, NY 15 h 00 Départ de la zone d’atterrissage de Wall Street en direction de l’aéroport international John F. Kennedy – Zone d’atterrissage de Wall Street 15 h 30 Départ de New York, NY en route vers Washington, DC – Aéroport international John F. Kennedy 16 h 25 PM Arrivée Washington, DC – Joint Base Andrews 16h45 Arrivée à la Maison Blanche – South La propre

