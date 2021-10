Programme du président Joe Biden pour le vendredi 1er octobre 2021 • CDN ⋆ .

in

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien vendredi. Et comme toute cette semaine, il n’y a rien d’autre sur son emploi du temps. Si un Américain ou un membre des médias pense que ce type négocie activement avec quelqu’un sur quoi que ce soit, je vous plains.

9h30 Recevez un briefing quotidien

13h00 Point de presse de la Maison Blanche [Live Stream]

Nous fournissons le calendrier de l’ancien président Donald Trump pour comparer et contraster le leadership et le style de travail des deux présidents. Les horaires sont du même « jour » dans l’administration, pas de la même « date ».

Le président Donald Trump recevra son briefing quotidien sur le renseignement puis quittera la Maison Blanche en route vers le Mandarin Oriental, à Washington, DC, pour prononcer une allocution devant la National Association of Manufacturers. [Live Stream]. Dans l’après-midi, le président déjeunera avec le vice-président Mike Pence et le gouverneur Rick Scott de Floride. Le président quittera ensuite la Maison Blanche pour la base commune Andrews, en route vers le Trump National Golf Club Bedminster.

Dans l’après-midi, le président déjeunera avec le vice-président Mike Pence et le gouverneur Rick Scott de Floride, puis se rendra chez lui au Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey, pour le week-end.

Programme du président Trump pour le vendredi 28/09/17

10 h 00 Recevez un briefing quotidien sur les renseignements – Bureau ovale 11 h 05 Départ de la Maison Blanche en route vers le Mandarin Oriental, Washington, DC – South Portico 11 h 25 Prononcez un discours devant la National Association of Manufacturers – Mandarin Oriental [Live Stream]

11h55 Arrivée à la Maison Blanche – South Portico 12h30 Déjeuner avec le vice-président Mike Pence et le gouverneur Rick Scott de Floride – Private Dining Room 15h00 Départ de la Maison Blanche en direction de Joint Base Andrews – South Lawn 3 :20 PM Départ de Washington, DC, en route vers Morristown, NJ – Joint Base Andrews 16h10 Arrivée à Morristown, NJ – Morristown Municipal Airport 16h20 Départ de Morristown, NJ en route vers Bedminster, NJ – Morristown Municipal Airport 4 :30 PM Arrivée au Trump National Golf Club Bedminster – Bedminster, New Jersey

