Programme du président Joe Biden pour le vendredi 2 avril 2021 ⋆ .

Le président Joe Biden recevra son briefing quotidien vendredi, puis il prononcera de brèves remarques sur le rapport sur les emplois et se rendra à Camp David où il se réunira avec les membres de sa famille et se reposera pendant le week-end de Pâques.

Toutes les heures EST

9 h 30 Recevoir un briefing quotidien – Bureau ovale 11 h 00 Faire des remarques sur le rapport sur les emplois [Live Stream] – Salle à manger d’État 12 h 00 Départ de la Maison Blanche en route vers Camp David – Marine One 12 h 30 Arrivée à Camp David – Comté de Frederick, MD

Calendrier des séances d’information de la Maison Blanche

12h30: Point de presse de la Maison Blanche [Live Stream] – Salle de briefing James S. Brady

