Programme et où regarder à la télévision la troisième manche du British Open de golf 2021

Le troisième jour du différend de la Britannique Open 2021, l’un des tournois les plus marquants de la saison. Dans ce troisième tour de dernier Grand Chelem de l’année et l’un des plus précieux du circuit, Rahm a réussi à renverser la situation après avoir pris un mauvais départ le premier jour. A la dernière seconde date, l’Espagnol, numéro deux mondial, a signé une carte de 64 coups (6 sous le par) pour se placer à moins de 6 coups du leader sud-africain, Louis Oosthuizen (-Onze).

Rahm il s’est remis de son mauvais rôle le jour de l’ouverture de la Britannique ouvert, ce qui est contesté dans Royal Saint-Georges, situé dans le sud de l’Angleterre, dans la ville de sandwich. C’est un tournoi défini par l’ordre de jeu, puisqu’il y a jusqu’à 13 heures de différence entre ceux qui commencent à l’aube et les derniers à finir.

Sergio Garcia, qui a terminé la première journée à 68 (-2), a été le seul Espagnol à avoir terminé en dessous de la normale sur le terrain le premier jour. Ce bon départ lui a permis de passer le cap deuxième Grand Chelem consécutif, après le US Open. Le Castellón et le Barrik

à ils sont encore en vie, car Gonzalo Fernández-Castaño et Rafa Cabrera ils ont été exclus du tournoi.

Le chef de cette Open de Grande-Bretagne, le sud-africain Louis Oosthuizen, a laissé une autre performance sublime. Il a livré une carte de 4 birdies et un aigle spectaculaire sur le 14e trou du par 5, où il n’a également commis qu’une seule erreur, un seul bogey. Pour l’instant il reste leader, à deux coups de l’Américain Collin Morikawa, qui a rejoint le combat pour son deuxième « gros » avec un autre 64 (-6).

Au Pins Torrey contre Rahm concouru pour le US Open, alors que maintenant le champion de la US PGA en 2020, le jeune Morikawa. Dès lors, la compétition est très forte pour remporter le premier grand de sa carrière, puisque le Sud-Africain voit aussi des champions de Grand Chelem derrière et en haut.

Bien sûr, en plus d’un Rahm qui va du moins au plus, il faut prendre en compte le chiffre 1, Dustin Johnson, qui occupe des postes privilégiés, ainsi que de

Rory McIlroy. Qui n’a pas pu passer la coupe a été Phil Mickelson,

que cette saison a remporté le deuxième gros du parcours

, le championnat de la PGA, mais a eu un

Britannique Open 2021

catastrophique.

Programme du troisième tour du British Open

Le troisième tour de Open de Grande-Bretagne c’est contesté aujourd’hui, samedi 17 juillet, à partir de 10.20 heures à l’heure de la péninsule espagnole

Calendrier des principaux matchs du troisième tour du British Open

10.20 Yuxin Lin (premier match)

10.20 Talor Goosch et Bryson De Chambeau

12.05 Rory McIlroy et Richard Bland

12.15 Xander Schauffele et Benjami Herbert

13.05 Justin Thomas et Adam Scott

14.10 Tommy Fleetwood et Webb Simpson

14h30 Sergio García et Byeoung Hun An

15h45 Jon Rahm et Cameron Tringale

15,55 Brooks Koepka et Mackenzie Hughes

16.35 Dustin Johnson et Scottie Scheffler

16h45 Jordan Spieth et Dylan Fritteli

Où regarder le troisième tour du British Open ?

Le troisième tour de Open de Grande-Bretagne peut être vu par Movistar Golf (57), cadran de plate-forme Movistar Plus. La diffusion est prévue pour commencer à 11h00 et durer jusqu’à 21h00. De plus, le troisième tour peut également être vu par un autre cadran de Movistar Plus, ALLONS-Y (8).