Programme et où regarder à la télévision le quatrième tour du British Open 2021

Le quatrième et dernier jour du différend de la Britannique Open 2021, l’un des tournois les plus marquants de la saison. En ce dernier jour de dernier Grand Chelem de l’année et l’un des plus précieux du circuit, Rahm a réussi à renverser la situation après avoir mal commencé le premier jour et propose des options pour atteindre le titre à la dernière date.

Rahm il s’est remis de son mauvais rôle le jour de l’ouverture de la Britannique ouvert, puis sur les deuxième et troisième journées monter nettement plus haut, ce qui lui permet aujourd’hui d’être dans le top 6 du tournoi, à cinq coups du leader. Oosthuizen, arrive en tant que leader solo de ce Open de Grande-Bretagne avec son -12. Collin Morikawa, quant à lui, occupe la deuxième position à -11, juste un coup derrière le Sud-Africain.

On s’attend donc à un véritable match stellaire que ces deux-là joueront aujourd’hui au dernier tour en Rue Royale. celui de Georges. Jon RahmDe son côté, il l’affrontera avec -7, cinq de la tête. est Britannique Open 2021, ce qui est contesté dans le Royal St. George’s susmentionné, situé dans le sud de l’Angleterre, dans la ville de sandwich, arrive avec un maximum d’émotion à son voyage de résolution.

Sergio Garcia, pour sa part, est l’autre golfeur espagnol encore en vie dans le tournoi. Son bon départ lui a valu de passer la coupe deuxième Grand Chelem consécutif, après le US Open. Malheureusement, le golfeur de Castellón est clairement passé du plus au moins dans le concours, où au troisième tour il a subi une épreuve sur les greens. Composé jusqu’à 37 putts Sergio, avec plus de deux par trou, une statistique impossible à surmonter malgré le fait que le jeu aux fers a un certain ordre. Avec 73 coups, quatre bogeys, un double bogey et trois birdies, il a reculé de nombreuses positions dans son envie de finir avec une bonne position qui lui assurera de se qualifier tout seul pour l’équipe du Ryder cup.

Oosthuizen pour l’instant il reste leader, un coup de l’américain Collin Morikawa, qui s’est inscrit au combat pour son deuxième « gros », il a donc de l’expérience pour lui, tout comme Rahm. Au Torrey Pines, en fait, le sud-africain a concouru contre Rahm pour lui US Open, alors que maintenant le champion de la US PGA en 2020, le jeune Morikawa.

Bien entendu, en plus d’un Rahm qui va du moins au plus, il faut tenir compte Jordan Spierth, troisième avec -9, à seulement deux buts de Morikawa déjà trois des Oosthuizen. Ils rencontrent -8, juste un coup de Spieth, le canadien Conners et l’américain aussi Scheffler.

Calendrier du quatrième tour du British Open

Le quatrième tour de Open de Grande-Bretagne c’est contesté aujourd’hui dimanche 18 juillet, à partir de 9h00 à l’heure de la péninsule espagnole

Calendrier des principaux matchs du quatrième tour du British Open

10h30 Xander Schauffele et Joaquin Niemann

11.15 Byeong Hun An et Sergio Garcia

13.40 Dustin Johnson et Emiliano Grillo

14.35 Webb Simpson et Daniel Berger

14h45 Kevin Streelman et Marcel Siem

14,55 Justin Harding et Cameron Smith

15.05 Dylan Fritteli et Mackenzie Hughes

15h15 Jon Rahm et Scottie Scheffler

15.25 Corey Conners et Jordan Spieth

15.35 Collin Morikawa et Louis Oosthuizen

Où regarder le quatrième tour du British Open ?

Le quatrième tour de Open de Grande-Bretagne peut être vu par Movistar Golf (57), cadran de plate-forme Movistar Plus. L’émission devrait commencer à 9 heures et durer jusqu’à 19 heures. De plus, le troisième tour peut également être vu par un autre cadran de Movistar Plus, ALLONS-Y (8).