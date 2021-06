programme et où regarder à la télévision

01/06/2021 à 15:45 CEST

Le GP de Formule 1 d’Azerbaïdjan débutera le vendredi prochain 4 juin et vous pouvez suivre la meilleure couverture d’information en direct et en ligne dans SPORT. On vous dit où regarder ce Grand Prix à la télévision qui se déroule sur le circuit urbain de Bakou. Le ‘pôle’ aura lieu ce Samedi 5 juin à partir de 15 h 00 (CET) après la pause de vendredi et vous pouvez le regarder en direct sur DAZN.

La course aura lieu le dimanche 6 juin à 14h00. (CET) et vous pouvez également le suivre en direct sur SPORT.

HORAIRES AZERBAIDJAN GP F1 2021

Jeudi 20 mai : Essais libres 1 : 11h30 – 10h30 (CET) Essais libres 2 : 15h00 – 14h00 (CET) Samedi 22 mai : Essais libres 3 : 12h00 – 11h00 (CET) Classement des pôles : 15h00 – 16h00 (CET) Dimanche mai 23 :Course à 14h00 (CET)

O VOIR LE GP D’AZERBADJAN F1

Dans SPORT, nous vous apportons tous les horaires mis à jour et les téléviseurs qui offriront le signal du GP de Monaco 2021 afin que vous ne manquiez aucun détail de ce qui se passe. Nous vous proposons également la dernière heure du combat pour la ‘pole’ samedi et la course dimanche avec notre narration en direct.

le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 Elle débute le vendredi 4 juin et se termine le dimanche 6 juin, jour où se déroulera la cinquième course de l’année et de ce championnat.