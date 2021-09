Programme et où regarder la première manche du Tour Championship 2021 à la télévision

in

Le tournoi attractif a lieu cette semaine Championnat du circuit 2021, dans lequel Jon Rahm C’est le grand atout de la clé espagnole. La présence du joueur basque, qui maintient le numéro un mondial devant de grands joueurs comme Dustin Johnson (champion en titre du tournoi) ou Collin Morikawa, souligne l’un des tournois les plus importants de l’année avec l’intention de mettre la touche finale à une saison brillante, où il a conquis le US Open 2021.

En plus de Rahm, est aussi dans le tournoi Sergio Garcia, qui bien qu’il n’ait aucune chance de victoire, fait partie de l’un des tournois les plus marquants de la saison. En plus de la présence de Rahm, numéro 1 mondial, dans la liste du tournoi, il y a des joueurs de la qualité de Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Dustin Johnson ou Rory Mclroy, entre autres, ainsi que Bryson De Chambeau ou Tony Finau.

Les joueurs arrivent avec le bagage de la saison en tête, ce qui leur fera débuter le tournoi avec une liste de coups en leur faveur, en fonction de leurs résultats dans le COURSE 2021. C’est à cause de ça Patrick Cantlay Ce premier tour de la Championnat du circuit 2021 avec -10 par rapport au par de champ, suivi de Tony Finau, avec -8, Par Chambeau avec -7.

Jon Rahm commence en quatrième position avec -6, tandis que Cameron Smith Il commence à -5 par rapport au par sur le terrain. Il y a un grand de plusieurs golfeurs à -4, avec Jordan Spieth, Abraham Spencer, Justin Thomas, Harris English, Sam Burns et le vainqueur des Britanniques, Collin Morikawa, Avec 3.

Avec la présence de Rahm, La lutte pour le numéro 1 est très ouverte, puisqu’il y a plusieurs joueurs dans la shortlist. La semaine dernière, l’Américain Bryson De Chambeau perdu au bris d’égalité avec Patrick Cantlay dans le Championnat BMW. Cela signifie que les deux golfeurs arrivent au tournoi en très bonne forme.

Les Championnat du circuit 2021 Il se joue cette semaine du 2 au 5 septembre au siège de la Club de golf East Lake d’Atlanta (Géorgie). L’Américain Dustin Johnson, qui se classe quinzième dans le Coupe FedEx Actuellement, il défend le titre de champion et tente de retrouver son meilleur niveau de jeu, qui a été assez flou cette saison.

Quand se joue la première manche du Tour Championship 2021 ?

La premier tour du Championnat du circuit 2021 c’est contesté Aujourd’hui jeudi 2 septembre à partir de 17h40

Calendrier des principaux matchs du premier tour du Tour Championship 2021

17h40 Patrick Horschel et Patrick Reed

17h50 Erick van Royen et Sergio Garcia

18.00 Daniel Berger et Scottie Scheffler

18.10 Stewart Cink et Joaquin Niemann

18:20 Corey Conners et Hideki Matsuyama

18:30 Kevin Na et Brooks Koepka

18:50 Dustin Johnson et Rory McIlroy

19h00 Viktor Hovland et Louis Oosthuizen

19.10 Collin Morikawa et Sungjae Im

19:20 Jordan Spieth et Sam Burns

19h30 Harris English et Abraham Ancer

19:40 Cameron Smith et Justin Thomas

19:50 Bryson DeChambeau et Jon Rahm

20:00 Patrick Cantlay et Tony Finau

Où regarder les matchs du premier tour du Tour Championship 2021 ?

Le premier tour de Championnat du circuit 2021 peut être vu par Movistar Golf (57), cadran de plate-forme Movistar Plus. La diffusion devrait commencer peu avant les premiers matchs. Vous pouvez suivre toutes les informations sur le tournoi en Site Internet Mundo Deportivo.