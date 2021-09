Programme et où regarder la Ryder Cup 2021 à la télévision

Un nouveau Édition Ryder Cup, en l’occurrence 2021, la grande compétition de golf par équipes entre Europe et États-Unis. Détroit de Whisling est le spectaculaire complexe de luxe qui fait partie du club américain situé à côté Sheboygan, dans le Wisconsin, qui accueillera cette semaine une nouvelle édition du prestigieux Ryder Cup.

Le concours est le tournoi de golf qui se tient tous les deux ans (reporté en 2020 en raison de la pandémie) et qui affronte les meilleurs joueurs de la Europe et États-Unis. Il est considéré comme l’un des événements sportifs de l’année et, à cette occasion, il aura la présence de deux Espagnols dans l’équipe du Vieux Continent, car ils sont le numéro 1 mondial, Jon Rahm, et le gagnant d’un Maîtres d’Augusta, Sergio García.

Jon Rahm atteint le Coupe Ryder après avoir fait un grand 2021, dans lequel il a réalisé son premier “majeur” avec la conquête de l’US Open. Actuel leader du classement mondial, il est appelé à être l’un des leaders de l’équipe européenne. Il en sera à sa deuxième participation au tournoi.

Sergio Garcia a récemment été classé sixième dans le Championnat BMW. Ce bon tournoi lui a permis de remonter dans le classement mondial et de rentrer dans le top50. Une promotion que vous souhaitez poursuivre en signant un grand Coupe Ryder, un tournoi dont il est l’une des grandes stars sur le plan historique. A 41 ans, Garcia ajoutera sa dixième participation, ce qui montre sa grande régularité.

En plus de Rahm et Garcia, l’équipe européenne sera composée du Norvégien Hovland, les Irlandais du Nord McIlroy, Anglais Hatton, Casey, Fitzpatrick, Westwood, Fleetwood et Poulter, l’Irlandais Lowry et l’autrichien Wiesberger. Une équipe de garanties pour affronter la puissante équipe américaine. Celui-ci a une excellente occasion de remporter le titre à domicile de la main d’hommes comme Morikawa, Dustin Johnson, DeChambeau, Koepka, Thomas, Cantlay, Finau, Schauffele, Spieth, Anglais, Berger et Scheffler.

L’édition 2021 correspond à l’édition 2020, qui n’a pu se tenir à l’occasion de la pandémie de Coronavirus. Maintenant, cela peut être réalisé avec l’Europe prête à mettre beaucoup de mal à une équipe des États-Unis qui joue à domicile et qui compte huit des 10 premiers mondiaux dans sa formation.

Quand se déroule la Ryder Cup 2021 ?

La Ryder Cup 2021 c’est contesté du vendredi 24 au dimanche 26 septembre.

Les vendredi 24, la première séance à quatre commencera à 14.05 heures. Les horaires des quatre matchs seront 14.05, 14.21, 14.37 et 14.53 heures.

Ce même vendredi 24, la première session de fourballs commencera à 19.10 heures. Les horaires des quatre matchs seront 19.10, 19.26, 19.42 et 19.58 heures.

Les samedi 25, la deuxième session de quatuor commencera à 14.05 heures. Les horaires des quatre matchs seront 14.05, 14.21, 14.37 et 14.53 heures.

Ce même samedi 25, la deuxième session de fourballs commencera à 19.10 heures. Les horaires des quatre matchs seront 19.10, 19.26, 19.42 et 19.58 heures.

Les dimanche 26, Les matchs individuels commencera à 18.04 heures. Les douze matches débuteront consécutivement depuis lors avec une différence de onze minutes entre chacun d’eux.

Où voir la Ryder Cup 2021 ?

Le tournoi de la Ryder Cup 2021 peut être vu en direct à la télévision depuis l’Espagne via la chaîne Movistar Golf, cadran plate-forme 57 Movistar Plus. NOUS ALLONS (8 et 45) établiront des connexions en direct pendant les trois jours du tournoi.

Les émissions de la Ryder Cup 2021 ils commencent ça Vendredi 24 septembre de 14h à 1h (heure péninsulaire espagnole) en continu pour les premières séances de quatuors et de fourballs. Dans le même créneau, la deuxième journée de compétition sera diffusée sur samedi 25.

Les dimanche, Movistar Golf se connectera avec Détroit de Whisling de 18h00 à 12h15 (heure péninsulaire espagnole) pour diffuser les 12 matchs individuels qui décidera de l’équipe gagnante de cette édition du Coupe Ryder. De plus, la chaîne NOUS ALLONS (8 et 45) effectueront des connexions pendant les trois jours de compétition (de 23h30 à 13h00 le jeudi, de 21h00 à 23h00 le samedi, et pendant le programme VAMOS en Play le dimanche ).

En plus des trois jours de compétition en Détroit de Sifflement, les canaux Movistar Golf et VAMOS, de Movistar Plus, diffusera la cérémonie d’ouverture de cette Ryder Cup jeudi soir, de 23h00 à 00h00 (heure de la péninsule espagnole). Dans le même seront annoncés les appariements pour la session de matchs en quatuor du vendredi matin qui ouvrira la confrontation.

Vous pouvez suivre toutes les informations sur le concours en Site Internet Mundo Deportivo.