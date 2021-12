Programme et où regarder le Rallye Dakar 2022 à la télévision

26/12/2021

Act à 21h15 CET

Ronald goncalves

Arabie Saoudite sera à nouveau le décor choisi pour la Rallye Dakar a lieu, cette fois dans son édition de 2022. Le célèbre tournoi automobile va battre des records en termes de dimensions et, par conséquent, il y a de grandes attentes derrière son développement.

En ce sens, de nouveaux parcours beaucoup plus exigeants ont été recherchés pour assurer le spectacle, compter sur les dunes à chaque étape de la compétition pour profiter pleinement de la géographie du pays de la péninsule arabique. Le parcours de la 44e édition du Rallye Dakar Il passera par Djeddah, Ha’il, Al Artawiyah, Al Qaisumah, Riyad, Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir, Bisha et retournera à Djeddah.

De même, il est impératif de souligner que Plus de 1000 pilotes et copilotes y participeront, dont 75 prendront le départ du Dakar officiel et 310 participeront au Dakar Classic. Ainsi, en plus des centaines de vétérans qui feront une apparition à la course, on appréciera simultanément la participation de 200 recrues et un total de 25 femmes; le tout réparti 55 nationalités.

HORAIRE ET O VOIR LE RALLYE DAKAR 2022 À LA TÉLÉ

le Rallye Dakar 2022 Il sera effectuée entre le 1er janvier et le 14 janvier, pouvant être vu en Espagne grâce à la couverture de RTVE Oui TV3 Catalogne:

Podium de départ: samedi 1er janvier à 13h30 Arrivée et podium final: vendredi 14 janvier; heure non confirmée.