programme et où regarder les courses Moto3, Moto2 et MotoGP à la télévision

Le Championnat du Monde MotoGP 2021 affrontera le GP d’Italie 2021 ce week-end. SPORT.es nous vous apportons tous les horaires et télévisions mis à jour qui offrent le signal des essais libres, des qualifications et des courses Moto3, Moto2 et MotoGP du Grand Prix qui se déroule dans le légendaire Autodromo Internazionale de Mugello.

Nous vous proposons également la dernière heure de la course de dimanche avec notre narration en direct à travers de le site SPORT. Toutes les sessions peuvent être visualisées en direct sur DAZN et Movistar + en Espagne. En Argentine, au Chili, au Mexique, en Colombie et au Pérou, il peut être suivi via ESPN, aux États-Unis, ce sera NBC Sports.

Fabio Quartararo il compte 80 points, ce qui le positionne comme le leader du classement des pilotes MotoGP. L’Italien suit de très près Francesco Bagnaia avec 79. Pour sa part, Marc Márquez Il continue d’essayer de filmer suffisamment pour nous montrer la meilleure version de ses compétences de pilote. Pour trouver un Espagnol au classement il faut descendre à la cinquième place, occupée par Maverick Viñales avec 56 points.

HORAIRES GP ITALIE 2021

Vendredi 28 mai9.00 – 9.40 FP1 Moto39.55 – 10.40 FP1 MotoGP10.55 – 11.35 FP1 Moto213.15 – 13.55 FP2 Moto314.10 – 14.55 FP2 MotoGP15.10 – 15.50 FP2 Moto2Samedi 29 mai9.00 – 9.40 FP3 Moto39.55 – 10.40 FP3 MotoGP10.55 – 11.35 FP3 Moto212.35 – 12.50 Q1 Moto313.00 – 13.15 Q2 Moto313.30 – 14.00 FP4 MotoGP14.10 – 14.25 Q1 MotoGP14.35 – 14.50 Q2 MotoGP15.10 – 15.25 Q1 Moto2 15.35 – 15.50 Q2 Moto2Dimanche 30 mai8.40 – 9.00 Warm Up MotoGP 39.10 – 9.30 Warm Up MotoGP 29.40 – 10.00 Warm Up MotoGP 11.00 Course Moto3 (20 tours) 12.20 Course Moto2 (21 tours) 14.00 Course MotoGP (23 tours)