programme et où regarder les courses Moto3, Moto2 et MotoGP à la télévision

01/06/2021 à 15h35 CEST

Le Championnat du monde MotoGP 2021 affronte le GP de Catalogne 2021 ce week-end. SPORT.es Nous vous apportons tous les horaires mis à jour et les télévisions qui offrent le signal des essais libres, des qualifications et des courses Moto3, Moto2 et MotoGP du Grand Prix qui se déroule dans le légendaire Circuit de Barcelona-Cataluña, également connu sous le nom de Circuit de Montmeló.

Nous vous proposons également la dernière heure de la course de dimanche avec notre narration en direct sur le site SPORT. Toutes les sessions peuvent être vues en direct sur DAZN et Movistar + en Espagne. En Argentine, au Chili, au Mexique, en Colombie et au Pérou, il peut être suivi via ESPN, aux États-Unis, ce sera NBC Sports.

Fabio Quartararo a 105 points, ce qui l’a positionné comme le leader du classement des pilotes MotoGP. Il est également suivi de près par le français également Zarco avec 81. De son côté, Marc Márquez continue d’essayer d’obtenir suffisamment de tournages pour nous montrer la meilleure version de ses compétences de pilote. Pour retrouver un Espagnol au classement il faut descendre à la cinquième place, occupée par Joan Mir avec 65 points.

HORAIRES DU GP DE CATALOGNE 2021

Vendredi 4 juin :9.00 – 9.40 FP1 Moto39.55 – 10.40 FP1 MotoGP10.55 – 11.35 FP1 Moto211.50 – 12.20 FP1 MotoE13.15 – 13.55 FP2 Moto314.10 – 14.55 FP2 MotoGP15.10 – 15.50 FP2 Moto216.05 – 16.35 FP2 MotoESamedi 5 juin :9.00 – 9.40 FP3 Moto39.55 – 10.40 FP3 MotoGP10.55 – 11.35 FP3 Moto211.50 – 12.20 FP3 MotoE12.35 – 12.50 Q1 Moto313.00 – 13.15 Q2 Moto313.30 – 14.00 FP4 MotoGP14.10 – 14.25 Q1 MotoGP14.35 – 14.50 Q2 MotoGP15.10 – 15.25 Q1 Moto215.35 – 15.50 Q2 Moto216.10 – 16.50 E-PoleDimanche 6 juin :9.00 – 9.20 Warm Up MotoGP39.30 – 9.50 Warm Up MotoGP210.00 – 10.20 Warm Up MotoGP11.20 Course Moto3 (21 tours) 13.00 Course MotoGP (24 tours) 14.30 Course Moto2 (22 tours) 16.00 Course MotoE (7 tours)