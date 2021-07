Programme et où regarder les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 à la télévision

Les Jeux Olympiques de Tokyo ils commencent enfin après une longue attente. Le 21 août 2016, le Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, qui a laissé en avant une longue attente de quatre ans jusqu’à la nomination japonaise. Cependant, le pandémie de Coronavirus augmenté cette période d’un an jusqu’au début de l’événement de Tokyo.

Le 24 mars 2020, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé le report de Les Jeux Olympiques de Tokyo, prévu entre le 24 juillet et le 9 août de l’année dernière. La situation dans le monde, générée par la pandémie, a obligé à prendre une décision sans précédent dans l’histoire de l’Olympisme.

Les Jeux Olympiques ont été fixés pour les dates prévues entre 23 juillet et 8 août 2021. Ce sera alors que les principales stars du sport de la planète s’affronteront pour les précieuses médailles olympiques.

Bien sûr, malgré le fait que les Jeux soient déjà très proches de leur date de début, celle de Tokyo Ce ne sera pas un rendez-vous comme les précédents. La pandémie de Coronavirus est encore très présente et cela a contraint l’organisation et le Comité International Olympique (CIO) de prendre des décisions plus inédites. Les mesures de sécurité seront très grandes pour éviter les contagions. C’est surtout pour cette raison qu’il a été établi que la plupart des lieux qui accueilleront la compétition n’auront pas de public dans les tribunes.

Malgré les circonstances, les principales stars du sport de la planète envisagent de se rendre à Tokyo. Bien que certains athlètes, avec Rafa Nadal, Lebron James ou Roger Federer aux commandes, ils ont montré leur refus de participer à l’épreuve olympique, beaucoup d’autres combattront au Japon dans l’une des compétitions les plus spéciales du monde du sport. La gymnaste Simone Bi

eux, le joueur de tennis Novak Djokovic, les nageurs Caeleb Dressel et Katie Ledecky, les athlètes Armand Duplantis ou Shelly-Ann Fraser-Pryce ou le joueur NBA Kevin Durant sont quelques noms importants qui participeront à l’événement japonais.

Il sera également présent à Tokyo une importante délégation espagnole, composée de 340 athlètes. 321 d’entre eux sont appelés à concourir en tant que titulaires, dans un total de 33 sports. Le nageur Mireia Belmonte et le canoéiste Saul Craviotto, tous deux quadruples médaillés olympiques, seront les porte-drapeaux de l’équipe espagnole lors de la cérémonie d’ouverture, qui permettra pour la première fois à un homme et une femme de défiler en même temps devant le reste de leur délégation. Cette égalité de présence entre les hommes et les femmes sera une autre tendance commune à Tokyo, depuis que les événements de participation mixte à différents sports ont augmenté.

L’objectif de la délégation espagnole sera de pouvoir atteindre 20 médailles et ainsi dépasser leurs records lors des trois dernières épreuves olympiques. En fait, ce n’est qu’en Barcelone 1992 (22 médailles), et en Attentif 2004 (20 médailles), ce chiffre a été atteint.

Le programme olympique a été élargi avec des sports tels que karaté, ce qui peut aider à atteindre cet objectif. En plus des porte-drapeaux, des athlètes comme Pau Gasol (basketball), Garbiñe Muguruza (tennis),

Lydie Valentin (musculation), Orlando ortega (Athlétisme), Javier Gómez Noya (triathlon) ou Jon Rahm (golf) sont quelques-unes des légendes du sport espagnol qui seront présentes dans Tokyo

Quand ont lieu les Jeux Olympiques de Tokyo ?

Les Jeux Olympiques de Tokyo sont officiellement contestés vendredi 23 juillet 2021, le jour de la cérémonie d’ouverture, au dimanche 8 août 2021, jour de la cérémonie de clôture. Cependant, les compétitions sont contestées de Mercredi 21 juillet 2021 au dimanche 8 août 2021. Les débuts espagnols auront lieu le jeudi 22 juillet, avec lui Espagne – Egypte football masculin.

Calendrier des Jeux Olympiques de Tokyo

Il y a sept heures de décalage horaire entre Japon et Espagne. Pour cette raison, les compétitions se dérouleront de l’aube espagnole jusqu’au début de l’après-midi. Des événements comme le triathlon ou golf, entre autres, sera le plus tôt selon le calendrier, commençant à partir de 23h30

Où regarder les Jeux Olympiques de Tokyo à la télévision en Espagne ?

Les Jeux Olympiques de Tokyo sera offert en Espagne pour TVE gratuite et pour Eurosport en privé.

RTVE offrira environ 400 heures de diffusion à travers La1, Téléportation et via sa plateforme numérique, Lecture RTVE. Ce sera 24 heures par jour de couverture dans Télédéportation et environ 15 heures en La1, où les cérémonies d’ouverture et de clôture, les sports majeurs des Jeux (athlétisme, natation et gymnastique) et la participation espagnole auront la priorité. Parmi elles, les neuf équipes espagnoles classées prévaudront. LÉquipe des États-Unis de basket-ball, de tennis et de cyclisme seront d’autres points forts de l’émission.

Pour sa part, Eurosport, offrira 4000 heures de couverture à travers ses différentes plateformes. Pour ce faire, elle disposera d’une large équipe d’experts, qui couvrira toute la variété des disciplines olympiques.