Programme et TV pour voir la Ryder Cup 2021 en direct

23/09/2021 à 03h58 CEST

C’est l’heure de la traditionnelle confrontation entre l’Europe et les Etats-Unis sur l’herbe des golfs. La Ryder Cup 2021 se déroule cette semaine sur le sol américain, plus précisément sur le green de Whisling Straits, dans le Wisconsin. Après l’annulation du tournoi en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, l’édition 2021 arrive avec l’attrait supplémentaire de voir s’affronter deux Espagnols en équipe européenne : le numéro 1 mondial, Jon Rahm, et le Castellon Sergio Garcia.

Où le voir à la télévision

Depuis le territoire espagnol, la compétition sera retransmise en direct via la plateforme de paiement Movistar +, notamment via sa chaîne spécialisée Movistar Golf, sur le numéro 57. Le jeudi 23 Septembre, à 23h00 selon l’heure péninsulaire espagnole, vous pouvez voir le cérémonie d’ouverture avec lequel le tournoi commencera et dans lequel les duels qui auront lieu le lendemain seront publiés. Les vendredi 24 En septembre, l’émission comprendra déjà les quatuors (format couple aussi appelé plans alternés) et les fourballs (également pour les couples, en additionnant les totaux de chacun), diffusant de 14h00 à 1h00.

Ce calendrier sera maintenu le samedi 25 pour le deuxième jour, et enfin le dimanche 26 septembre aura lieu douze rendez-vous individuels de 18h00 à 00h15, mettant fin à la compétition.