Programme Hoy a reçu un célèbre « méchant », il était avec Chapoy

L’une des actrices reconnue pour ses rôles de méchante dans le feuilletons mexicains, revient à Televisa après avoir perdu son exclusivité et passé du temps avec Pati chapoy Sur TV Azteca, il revient aujourd’hui fièrement à la télévision et à l’émission Hoy.

Sûrement, comme vous l’avez peut-être déjà compris, nous parlons de la talentueuse fille de Jacqueline Andere, la belle Chantal andère, qui d’ailleurs comme sa mère à de constantes occasions, nous l’avons vue comme la méchante de plusieurs mélodrames.

L’une des plus connues est peut-être la telenovela Amor Real, avec Fernando Colunga et Adela Noriega, Chantal a joué Antonia Morales, qui a ensuite changé de rôle et est devenue bonne.

Chantal a commencé sa carrière depuis 1983 et à ce jour elle est toujours active, en 2019 elle a perdu son exclusivité avec Televisa, elle en a donc profité pour travailler sur d’autres projets.

La société a décidé de ne pas renouveler son contrat après une carrière de 20 ans sur cette chaîne de télévision, la même chose s’est produite avec sa mère, la première actrice Jacqueline Andere, qui à son tour avait respectivement 60 ans.

La mère et la fille ont décidé de visiter pour la première fois le célèbre programme TV Azteca dont Pati Chapoy est le propriétaire et le responsable, avec cette visite, il est dit qu’ils ont révélé des secrets avec le journaliste.

Il semble que Chantal Andere reviendra à Televisa pour participer à la Programme d’aujourd’hui Pour promouvoir son nouveau projet intitulé « Relatives by force », il s’agira d’une comédie mettant en vedette Guy Ecker et la controversée Bárbara de Regil.

Certains ont pensé au fameux veto de Televisa, mais Chantal Andere a décidé de l’ignorer et de simplement visiter le Programme d’aujourd’hui pour promouvoir le nouveau projet où il participera également aux côtés de David Zepeda « My fortune is love you.

Dans quels feuilletons Chantal Andere a-t-elle été une méchante

Rafaela sorti en 2011 Distilling Love sorti en 2007 Amor Real sorti en 2003 Sentimientos Ajenos sorti en 1996 Marimar sorti en 1994 Los Parientes Pobres sorti en 1993

Voici une petite liste des 22 telenovelas auxquelles elle a participé de 1988 à 2021, la plus récente étant sur le point de sortir, il semblerait que le rôle de méchant soit donné le meilleur à cette belle actrice de 51 ans.

Chantal continuera sûrement à trouver de nouvelles opportunités d’emploi comme sa mère, son succès est quelque chose qui ne peut pas être facilement éclipsé, c’est une actrice de renom et surtout talentueuse.